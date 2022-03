Luego de que Wanda Nara saliera a desmentir la polémica versión acerca de su presunto affaire con su guardaespaldas argentino Agustín Longueira, quien trabajó para ella en su último viaje al país, el seguridad rompió el silencio.

En detalle, el custodio de la mujer de Mauro Icardi visitó este martes el living de Socios del espectáculo​​ (El Trece, lunes a viernes a las 11) y desmintió haber tenido un romance con la empresaria, quien dicho sea de paso, también negó todo.

“No me echó (Icardi). Se terminó el contrato justo cuando él llegó a la Argentina”, comenzó diciendo Agustín en su paso por el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Y, acto seguido, recordó cómo fue el festejo íntimo por el cumpleaños de Wanda en el que él estuvo presente.

“Terminó la fiesta privada (que le organizó Zaira en Presidente Bar), después la acompañé, seguimos y yo me fui para otro lado… se siguió como un after en la casa y después yo me fui“, continuó diciendo.



Agustín Longueira en Socios del espectáculo. Captura de TV

Además, Agustín negó que le pidieran silencio desde el entorno de la empresaria. Y en medio de risas nerviosas, Karina Iavícoli le preguntó, sin filtro: “¿¡Lo hiciste con Wanda!?”. “No, me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no”, reconoció el exgranadero.

Durante el reportaje, Longueira también aseguró que durante los días que compartió con Wanda él la notó “mal, dolida” pero que jamás la vio llorando. Y aclaró: “Dos veces estuvimos a solas. Fueron minutos, en el ascensor, cuando la iba a buscar a la casa y la acompañaba”.

“Creo que ustedes se besaron”, le dijo Iavícoli a lo que Agustín se cubrió el rostro con las manos. Y concluyó: “Sentí una conexión buena trabajando“.

Los rumores de amorío entre Wanda y Agustín comenzaron ni bien ella llegó a la Argentina, el 13 de diciembre del año pasado, acompañada por sus hijos, luego del escándalo entre su marido y Eugenia la China Suárez.

Sin embargo, en esa oportunidad el tema no pasó a mayores, y solo quedó reflotando en las redes. Todo cambió el viernes pasado, cuando el periodista Diego Esteves Rezende contó al aire de A la tarde (América, lunes a viernes a las 15.45) que Wanda habría tenido un affaire con Longueira, durante su estadía en el país.

En detalle, el periodista contó que según sus fuentes la exmujer de Maxi López y Agustín se hicieron “muy amigos” y forjaron “una relación de confianza y amistad” en esas 72 horas que compartieron en diciembre.

“Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional”, aseguró Esteves. Y sumó detalles sobre aquella fiesta de cumpleaños que Zaira le organizó a su hermana.

“Cuando la fiesta terminó, un grupo fue a seguir la reunión al departamento de Wanda…“, siguió diciendo el periodista, quien también contó que la mediática llegó a invitar a pasar “sin celular” al seguridad a su cuarto.



Wanda Nara y su guardaespaldas. Foto: Movilpress

Esteves fue por más y dijo que cuando Agustín entró al dormitorio Wanda estaba “en bata con su pelo mojado, como recién salida de la ducha”.

“La versión oficial cuenta que el granadero se quedó dormido en la cama. Le pregunté a la fuente si había habido un beso. Primero se rió, no negó y ante la repregunta dijo ‘Jaja ya está. Te conté todo’”, concluyó el periodista.

Qué había dicho Wanda Nara sobre el supuesto affaire



El descargo de Wanda Nara.

“No necesito aclarar que todo es más que mentira“, comenzó diciendo Wanda en su descargo 2.0 luego de que se dijera que ella había tenido un romance a escondidas con su custodio.

Y siguió: “Pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni mujer”.

Y junto a la captura de una nota en la que se leía “terrible escándalo: revelan cuándo fue el día en que Wanda Nara engañó a Mauro Icardi“, la empresaria opinó: “Nunca hice una cosa así estando en pareja. Me manejo diferente porque soy diferente”.

JA