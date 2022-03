Will Smith y Jada Pinkett Smith. Foto: NA.

El enfrentamiento entre Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022 sobre la calvicie de la esposa del actor del King Richard generó que muchas personas se preguntaran de qué se trata la enfermedad que padece.



La patología que atraviesa Jada Pinkett Smith se llama “alopecia” y genera la pérdida de pelo en diversas partes del cuerpo. Los médicos indican que la enfermedad puede ser el resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento y que es más común de lo que se conoce, sobre todo en los hombres.



Las últimas estadísticas señalan que 1 de cada 6 mujeres sufren de alopecia y que el 50% de los hombres mayores de 50 años son más proclives a padecer la calvicie. Aunque todos nos preguntamos o preocupamos por la pérdida habitual del cabello los médicos informan que todos los días se caen entre 25 a 70 pelos ya que los folículos tiene un ciclo de vida cuando crecen.



Aun así, los especialistas señalan que las personas recién deberán consultar con un médico si observan que el pelo que se cayó nunca volvió a crecer y termina formando agujeros. Esta patología se llama alopecia cicatrizal.



Esta enfermedad no tiene cura, pero sí existen dos medicamentos que fueron probados y resultaron eficaces. Aun así, siempre se deberá concurrir a un médico, ya que no todos los tratamientos son eficientes porque dependen de la alopecia a la que sea diagnosticada.



Caída del cabello. Foto: NA.



Este domingo se llevaron a cabo los Premios Oscar 2022 y en un momento de la ceremonia el actor Chris Rock apuntó directamente contra la enfermedad de Jada Pinkeet Smith de manera chistosa. De inmediato Will Smith se levantó de su silla, subió al escenario y le propinó una cachetada al actor.



En ese momento todos los invitados se sorprendieron ya que no esperaban el accionar de Smith y hasta algunos creyeron que se trataba de una broma. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”, expresó enojado.



Por este hecho y tras haber ganado la estatuilla como Mejor actor, Will Smith se mostró arrepentido por lo sucedido, pidió perdón y se supo que Chris Rock no realizará acciones legales contra el actor.