La cuenta regresiva al Mundial de Qatar 2022 entra en fases decisivas. Este viernes se hará el sorteo y es por eso que entre martes y miércoles se terminarán de conocer 29 de las 32 selecciones que estarán en la gran cita futbolística pautada por primera vez en Medio Oriente. Los tres lugares pendientes, en junio.

En África, para muchos las Eliminatorias más complicadas del planeta, se jugarán las revanchas de los playoffs finales, en el que cada ganador se llevará una plaza para Qatar 2022. Y el puntapié inicial lo dará un partido de lujo: Senegal vs Egipto.

La reciente final de la Copa Africana de Naciones vuelve a disputarse en un mano a mano a todo o nada que en la ida tuvo a los faraones como vencedores por 1-0. El choque estará nuevamente marcado por la rivalidad entre dos amigos y compañeros en el ataque de Liverpool de Inglaterra: Mohamed Salah y Sadio Mané. El partido arranca a las 14 horas y va por ESPN2.

El resto de los partidos: Nigeria vs Ghana (en la ida fue empate 0-0); Argelia vs Camerún (la ida, 1-0 para los argelinos); Marruecos vs la RD Congo del argentino Héctor Cuper (ida, 1-1) y Túnez vs Mali (ida, 1-0 para los tunecinos).



Mohamed Salah quiere estar en Qatar 2022: Egipto ganó 1-0 ante Senegal y esta tarde se juega la revancha. Foto: Khaled DESOUKI / AFP.

En Europa, tras el impacto de la eliminación de Italia a manos de Macedonia del Norte, la selección de Goran Pandev va por un nuevo batacazo al visitar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El partido dará inicio a las 15.45 por la pantalla de ESPN.

Polonia, que pasó de ronda por la eliminación de Rusia, recibirá a Suecia, que necesitó de la prórroga para eliminar a República Checa. El goleador Robert Lewandowski tiene 90 minutos (además del alargue y los penales) para llevar a su selección a Qatar 2022. Se verá por la pantalla de DirecTV a las 15.45.



Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Todos los partidos del día, con acción desde las 14 horas.

Y por la noche, mientras la Selección Argentina juegue ante una Ecuador que tendrá clima de fiesta por su clasificación al Mundial, habrá tres selecciones buscando el repechaje de Sudamérica, que lo habilitará para jugar ante un rival asiático (Australia o, por ahora, Emiratos Árabes Unidos).

Por orden de probabilidades dado su lugar en la tabla de posiciones, Perú recibe a Paraguay sabiendo que con una victoria no depende de otros resultados, mientras que Chile hará lo propio ante Uruguay y Colombia visitará a Venezuela, a la espera de buenas noticias procedentes desde Lima. Se juega todo a la misma hora, desde las 20.30 y con transmisiones simultáneas.

Para conocer la lista definitiva de 32 selecciones restará definir los clasificados por Concacaf, con Canadá ya adentro, y Estados Unidos y México prácticamente con su pasaporte preparado. Y luego, en junio, se jugarán los dos repechajes intercontinentales y la llave restante de Europa, con el ganador de Ucrania vs Escocia enfrentando a Gales, que fue postergada por la guerra en territorio ucraniano.