Si en el calendario de una vida hay un círculo rojo que determina un quiebre biográfico, él lo sitúa en 1991, el año en que murió Freddie Mercury y que culminó la guerra del Golfo. En el contexto del primer Lollapalooza de la historia, en Chicago, en medio de la aparición del disco Nevermind de Nirvana con el bebé nadando desnudo en tapa, el sonido de FM Horizonte y las portadas de diarios con Gorbachov, Menem y Cavallo, un tal Rodríguez, de bajísimo perfil, golpeó una puerta y se abrió otra.

“No tengo nada para ofrecerte, pero, ¿por qué no vas para el fondo, donde hay otra radio?”.

Eso le contestaron en Radio América al tímido egresado Cosal 1990, que llegaba desde Ranelagh a Bonpland y Honduras con voracidad de aire. El muchacho enfiló para el fondo: “Me gustaría trabajar acá”, dijo. Acá era Aspen, algo más profundo que la emisora de las salas de espera de los consultorios dentales.

El final de esta historia de varios “no” previos es feliz e incluye un récord. El 14 de diciembre la actual voz de Conexión Aspen (de 10 a 13) cumplirá 31 años de palabras suaves y de presentación de música anglo.



El señor de la voz zen. “Aspen es un oasis en medio de la vorágine cotidiana”, dice Leo Rodríguez. (Foto: Germán García Adrasti).

Puede contar con naturalidad que Rod Stewart le preguntó cómo andaba su hija, o que Paul McCartney llamó a su teléfono para concederle una entrevista. “Está sonando Africa, de Toto”, suele soltar entre zen y distinguido y las redes enloquecen. Perdió la cuenta de cuántas veces presentó esa canción de 1982, ahora una ironía viral que lo hace romper la seriedad y explotar en carcajadas. “Interrumpimos la transmisión para confirmar que ayer a las 18:27 sonó por última vez. Nuestros equipos técnicos están trabajando para normalizar el funcionamiento”, se lee en la cuenta de Twiter @AfricaTotoAspen, una sátira que hace hincapié en cómo el tema parece ser el vitalicio fetiche de la emisora.

Leonardo Rodríguez, también musicalizador y coordinador artístico de Aspen, es un gran sumador de millas de aerolíneas. Siguió a U2, a Madonna, a Coldplay, a Rolling Stones, a Bruno Mars y Lady Gaga con el legendario Aspen Tour y no piensa jubilar ese rol de “catador” de onda sonora, siempre dispuesto a los aviones. No olvida las mejores seis horas de su vida profesional en el Madison Square Garden, en 2012. En un festival a beneficio se dio una panzada con Paul McCartney, Roger Waters, The Who, Rolling Stones, Coldplay, Bon Jovi, Eric Clapton, Bruce Springsteen y Alicia Keys a metros.

Todas esas voces ocupan una parte pequeña de sus quince mil discos (entre CD y vinilos). Destinó una habitación de su casa de Pacheco a ser una discoteca que tal vez un día devenga en museo.



Leo Rodríguez en el sello discográfico Capitol Records, California.

El primer traspié y el camino al éxito

Hijo de una profesora de piano y un bancario, nació el 19 de marzo de 1970. Sus primeros 28 años transcurrieron en la localidad bonaerense de Ranelagh. La combinación música/radio impregnó los recuerdos iniciales como una influencia poderosa. Su padre, melómano, amante de Frank Sinatra, Glenn Miller, Louis Armstrong y Jorge Cafrune musicalizaba esos primeros años, mientras los abuelos moldeaban los tímpanos de Leo con sus comportamientos radiales: “Recuerdo al abuelo materno, Wenceslao, sentado en el porche de su casa, al lado de dos pinos, escuchando Radio Colonia con su Philips. Francisco, el otro abuelo, el paterno, tenía comercio de forrajes y artículos generales en el que yo pasaba mucho tiempo, y ahí estaba él, pegado a Radio Rivadavia, con un aparato con perilla colgado a la pared”.



El hombre que hace radio y ama la radiofonía. (Foto: Juano Tesone).

Cree que fueron los discos de María Elena Walsh, el grupo Pro Música de Rosario, Gaby, Fofó y Miliki y Les Luthiers sus sonidos fundacionales. Viaja para atrás y se ve obstinado frente a un Winco, musicalizando, diseccionando, catalogando. Podía dedicar un día completo a escuchar toda la discografía existente en su casa de Joan Manuel Serrat, otro el foco podía ser Javier Solís.

La llegada a su casa del juguete nuevo, el casete, propuso otra sonoridad y otras sensaciones y coincidió con épocas de movimiento familiar: a sus 8, los Rodríguez se mudaron y permanecieron dos años en General Roca. Los 1.000 kilómetros de distancia recorrida en un Dodge 1500 blanco para visitar Buenos Aires reforzaron la escucha de música. “Recuerdo el viaje musicalizado, Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven. A mediados de los ochenta explota todo, mi viejo se queda sin trabajo y nos volvemos a Ranelagh”.

El primer rol de presentador lo ejerció con apenas 12 años. Una maestra le encargó la conducción del acto de fin de año, y con un look de locutor de los ’40, frac y gomina hechizó a todos. “La primera visita a una radio fue a esa edad, Nacional. Mamá tenía amigas periodistas y por intermedio de ella fuimos a Maipú 555. Me dejó boquiabierto ese estudio acustizado, el operador a metros en su pecera, el micrófono que venía desde el techo y a un costado el piano. “Ese cambio de sonido entre el mundo exterior y el interior me depositó en otro lugar. Me llevó a uno donde nunca había estado y en el que quise quedarme para siempre”.



Leo en la emisora a la que entró en 1991. (Foto: Juano Tesone).

Secundario bilingüe en el Ranelagh Community School, buen lector, no había otro camino posible que el que lo conducía al ISER. El primer golpe “formativo” llegó en 1987. Se preparó con una fonoaudióloga, rindió el examen de ingreso, pero -como a la mayoría de los aspirantes- el primer intento fue fallido.

“Era muy pichón y fui al ISER como quien toma una gaseosa en la esquina. Quedar afuera fue una desazón, pero no me rendí. Y para rendir de nuevo, ya en el Cosal, tomé clases con la locutora Liliana Mary”, detalla. Eran tiempos de olas sonoras inconfundibles que en la FM obsequiaban Horizonte y Melody.

La “diferencia”, el plus, el valor agregado de Leo era su conocimiento musical. Más allá de la lectura fiel de la revista Pelo y de su discoteca frondosa, tenía el privilegio de recibir material extranjero como los Fanzine de Queen. Coleccionista de datos, ya sabía a dónde quería apuntar con su carrera terciaria: “Yo escuchaba a las FM vacías. El resto anunciaba el tema sin bajada. Me parecía que faltaba algo de contenido”, reflexiona el que a esa altura se grababa en un aparato JVC.



Rodríguez de visita en Clarín, luego de una extensa charla. (Foto: Germán Adrasti).

Ingresado al Cosal en 1988, la primera experiencia laboral se dio en una radio por circuito cerrado que funcionaba en Florencio Varela. El propietario de la emisora era Juan Zuca -padre del famoso operador Pablo Zuca, “las manos mágicas” de Perros de la calle, con Andy Kusnetzoff. Anuncio de temas, pronóstico del día, Leo recuerda con cariño los 300 pesos mensuales de su primer sueldo y las herramientas que esa “isla” en la que permaneció cinco años le brindó.

En simultáneo y para consolar las pretensiones de su padre, que aconsejaba “un trabajo serio”, fue empleado como cadete en una pesquera. Para el verano de 1991 dio una prueba en FM Melody y prestó su voz unos meses antes de que ese dial se transformara en FM HIT. Faltaba poco para el gran quiebre, el ingreso a Aspen, “una historia loca” de conexiones, guiños y desvíos del destino.

“Como empleado de la pesquera yo me había hecho amigo del dueño de Plaza Roma, el hotel frente al Luna Park que alojaba tripulantes. Él se entera de que yo era locutor y me dice ‘mi prima es María Delia Gavin, gerenta de informativos de Radio América. ¿Por qué no vas a verla?’. Y fui. Pero no había nada para mí, y aprovechando que tenía buen nivel de inglés terminé en el mismo edificio postulándome para Aspen. Me atendió el chileno Miguel Ángel López Oyarce, Director artístico”, evoca.

López Oyarce lo llevó al estudio y le pidió presentar un tema de George Michael. Leo aprovechó sus conocimientos musicales y anexó data para mostrar que su perfil encajaba a la perfección. La devolución fue un golpe: “Tienes que practicar mucho, no estás para el court central”. El ofrecimiento fue recibirlo para que practicara fuera de aire. Aceptó y ensayó tres meses.

Entre las dificultades que superó estaba la exigencia de la jefatura, que le indicaba que su articulación “no era buena”. Así, pasó a la técnica del lápiz en la boca. Leía con él, mientras los que pasaban se reían sin reparos. Por sus iniciales, el jefe firmaba como M.A.L.O. Un día, Leo se cansó y dejó de asistir, para empezar otra vida como locutor de 95 FM (ex Z95). El vínculo parecía terminado, pero el romance con Aspen estaba por explotar inevitablemente.



Leo Rodríguez junto a su padre y detrás el infaltable tocadiscos.

“A fin de ese 1991 me contratan finalmente para cubrir los horarios de verano. Arranqué un sábado. No me olvido más: 14 de diciembre. De los nervios, a la tercera hora me quedé sin voz. Se me cerró la garganta, quedé como mudo, la voz se me fue estrangulando y seguí presentando con un hilo de voz“.

Con el tiempo empezó a manejar mejor los temores. Probó con clorato de potasio para “aclarar” la voz, pero entendió que todo está en la cabeza y en saber gobernar los pensamientos. “Creo que a ningún locutor le gusta su voz del todo. Yo aprendí a aceptar la mía”, se ríe el que sube a un taxi y apenas informa la dirección de destino ve al tachero voltear la cabeza y disparar una simple palabra de reconocimiento: ¡Aspen!”.

De los fines de semana iniciales pasó a la trasnoche y el ascenso siguió. En 1997 le ofrecieron también las tareas de producción y musicalización. En 2001 pasó a estar a cargo de los locutores de la emisora. Sus colegas remarcan su humildad. Lalo Mir, el mítico sampedrino al que Rodríguez admira desde tiempos de 9PM, en Del Plata, tampoco esconde sus elogios: “La voz de Leo en Aspen es fundamental y calculo que fundacional, como en las viejas radios de cuando yo era chico y sabías qué estabas sintonizando, porque las voces eran parte de las marcas”, dice desde Estados Unidos Mir. “Los locutores de la radio seguían una voz patrón, o sea que todos se terminaban pareciendo por el estilo y en Aspen todos los locutores suenan con el patrón de Leo”.



El aviso de Aspen, 30 años atrás, cuando dejaba de ser FM Láser.

La fórmula del éxito: no tener fórmulas

Cuando el 7 de noviembre de 1988 FM Aspen llegó al 102.3 como reemplazo de FM Láser, faltaban 1132 días para que aterrizara esa tráquea prodigiosa que hoy anuncia el sorteo de un viaje a París. “Leo leyó mucho a lo largo de su vida, vivió mucho los ochenta, es un apasionado que siempre está buscando tendencias, y lo más importante que tiene es la capacidad de contar, cómo cuenta, cómo encadena los datos”, define Pablo Glattstein, gerente de contenidos de Aspen, FM Like, Mucha radio y FM Blackie, todas del grupo Octubre.



Melómano, locutor, musicalizador y coordinador en Aspen. (Foto: García Adrasti).

“En una época en que la discografía está en todos lados, él marca la diferencia con la información y cómo la encara. Tiene un don, un podio bien ganado. En los últimos cinco años pasamos de un octavo puesto de rating en FM al segundo. Hay un momento en el que el encendido de la radio es muy importante en el pase entre Fernando Iannello y él”, suma Glattstein. Leo no es famoso, es algo mejor: es reconocido por sus pares”.

Vecino de Pacheco, padre de Joaquín, de 10 y Julia, de 6; en pareja con Candelaria, de quien se enamoró en la radio, Rodríguez probó alguna vez con la TV en América y en Canal á y hoy es también voz de marcas y eventos corporativos. Es fanático de Independiente y rey de la efeméride, en su cuadernito no hay cumpleaños de músico que se le escape, ni aniversario de publicación de disco.



Leo junto a su ídolo de infancia/adolescencia, Claudio Marangoni.

-Parece que en los 30 años de aire la radio prácticamente no hubiera cambiado. ¿Cómo comparás ese comienzo y hoy?

-En aquel momento no era descontracturada. La base de Aspen son los ochenta. Pero en esa época los ochenta estaban cercanos y no muchos suponían que terminaría siendo una década tan fuerte en el mundo. Empezaron a sonar como artistas nuevos Nirvana, Blur, Oasis, a pesar de que Aspen nunca fue mucho del estilo Grunge. Por otro lado, sonaba Seal como artista nuevo, que encajaba perfecto en el perfil, Simply Red, Phil Collins, Madonna, Lenny Kravitz…Nuestra línea se orienta al pop-rock y a artistas que convocan multitudes, llenan estadios.

-¿Por qué no hay mujeres en el aire?

-Durante muchos años el perfil de Aspen fue de voces masculinas y no lo cambiamos, pero sí tenemos una voz femenina además de la masculina identificando la radio. Quedó ese formato y no quiere decir que un día cambie. No digo que no pueda suceder. Fuera del aire, trabajan muchísimas mujeres. Hay muchísimas operadoras y empleadas en el departamento comercial o artístico.



En acción. En una transmisión de Aspen en Cariló.

-¿Cómo se explica el fenómeno de audiencia hoy si se piensa que Aspen es algo tan sencillo como un locutor que presenta temas?

-Es algo que me pregunté más de una vez, desde que arranca la piratería con Napster a fines de los noventa y todo el mundo tenía acceso a la música. O cuando aparece el iPod y en el bolsillo te podías llevar 3 mil canciones. Ahí está el fenómeno de la compañía. Del locutor que te cuenta una historia y te hace sentir que estás inmerso en una realidad y no en la burbuja de su Playlist. A una Playlist podés ponerle aleatorio, Random, lo que sea, pero no tenés el vivo de la radio. En tiempos en que tenés todo a disposición, la radio sigue encendida, vigente. Es la construcción de una marca que ha sido homogénea y nunca defrauda. No te engañó en el sentido de que siempre encontraste lo que fuiste a buscar: la única estrella es la música.

-Desmitifiquemos cuál es el tema que más suena. ¿Es Africa, de Toto?

-(Risas) Tal vez los que más están rotando son Beatles, Duran Duran, U2, Madonna, Michael Jackson, Coldplay, ahora no hay una canción que rote más que otra. Los días de semana le damos una vuelta a la música, los fines de semana otra. Agregamos artistas nuevos que no sabemos si van a pegar. Recuerdo cuando presentamos en 2002 a Norah Jones mucho antes de la explosión. No hacemos F5, refresh, pero las cartas del mazo suelen ser casi siempre las mismas. El tema es cómo las vas repartiendo.

Puntilloso a la hora de agregar artistas al catálogo Aspen, alguna vez vio con anticipación a Dua Lipa y la incorporó dos años antes de que explotara en la Argentina. “A muchos los hemos mostrado y nos dimos cuenta de que no encajaban en el perfil de la radio. Desentonan”, explica. ¿Desentonar? ¿Cómo se define al oyente de Aspen? “Ese abanico se fue abriendo mucho con el tiempo. Si me preguntaban hace 15 años, el promedio era un oyente de 40 años, que quería escuchar solamente música, y clásicos, no quería que le hablaran mucho, buscaba la información justa de cómo iba a estar el tiempo el fin de semana. Quería ir a un oasis para desintoxicarse de la realidad”.



Leo Rodríguez en uno de sus tantos viajes a Chicago.

“Hoy el oyente nuevo es el joven que se incorporó. Chicos de veintipico que escuchan a Zeppelin y hay rebote en redes. Admiran a sus propios artistas, pero también los clásicos. Ese chico en Tik Tok que viralizó un video hablando de la radio de sus viejos y anunciando un tema de The Police ayudó muchísimo en la promoción. La radio pegó una vuelta, no siempre fue masiva, y el público ya nos aceptó como somos. La música es la que escuchás, no hay más”.

El milagro argentino de “pura música las 24 horas” vive un tiempo de reivindicación, de la burla a la legitimación popular: “A mediados de los noventa hablabas de los ochenta y era lo que estaba quemado o le decían ‘grasa’. Es todo muy pendular. Luego eso vuelve y pasa a formar parte de la cultura. La música disco, por ejemplo, fue defenestrada durante tanto tiempo, un Dj y locutor de Chicago hizo hasta una quema de discos en un estadio”, ejemplifica. “Hoy todos los artistas nuevos tienen música disco incorporada. The Weeknd, Dua Lipa, Miley Cirus… Esa interacción entre lo clásico y lo moderno se da en la radio. De pronto en Aspen sale un artista nuevo, lo escuchás en el auto mientras viajás con tu hijo. Ahora los dos tienen lugar”.

