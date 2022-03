Tardaron, es cierto, pero los miembros de la Academia de Hollywood están tomando cartas en el asunto tras lo ocurrido en la 94ª entrega del Oscar. En el asunto del que todo el mundo habla, no del premio a CODA, ni al actor sordomudo Troy Kotsur, ni que Duna fue la película que más estatuillas se llevó en la gala del domingo 27 de marzo. No. El asunto es Will Smith.

La Junta de Gobernadores de la Academia le dio un aviso al actor que abofeteó a Chris Rock en el escenario del Dolby Theatre para que, en el lapso de 15 días, dé su descargo por escrito.

Lo hizo luego de celebrar una reunión de emergencia para discutir las consecuencias para el -luego- ganador del premio al mejor actor protagónico por Rey Richard.



Will Smith y la bofetada que le puiede costar caro. Foto Reuters

Y sí. Will Smith ahora enfrenta “suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas”.

Que se vaya

Es que la Academia afirma que le pidieron a Will Smith que abandonara el Teatro Dolby, pero el actor se negó a hacerlo.

La declaración de la Academia –Variety, fue el primer medio en difundirlo- cita estándares de conducta y al referirse a Smith, habla de “contacto físico inapropiado, comportamiento abusivo o amenazante y comprometiendo la integridad de la Academia”.

La próxima reunión de la Junta está programada para el lunes 18 de abril. Y allí se sabrá si la Academia toma medidas disciplinarias.

La organización sin fines de lucro ofreció una disculpa formal a Chris Rock, a los nominados, a quienes estuvieron en el Dolby Theatre y hasta a los que lo vimos por televisión. “Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y gracias por su resistencia en ese momento. También pedimos disculpas a nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración”.

Qué dice el comunicado

“La Junta de Gobernadores inició hoy procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y el compromiso de la integridad de la Academia.”

“De acuerdo con los Estándares de Conducta de la Academia, así como con la ley de California, el Sr. Smith recibe un aviso de votación con al menos 15 días de anticipación con respecto a sus violaciones y sanciones y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito. En la próxima reunión de la junta el 18 de abril, la Academia puede tomar cualquier medida disciplinaria, que puede incluir suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y normas de conducta.”

“Las acciones del Sr. Smith en la 94.ª entrega de los Oscar fueron un evento traumático y profundamente impactante para presenciar en persona y por televisión. Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resistencia en ese momento. También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración.”

“Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de otra manera.”