Las dosis estarán disponibles para ser aplicadas en los nodos de vacunación, hospitales, CAPS y policlínicas.

“Ayer tuvimos la alegría de recibir vacunas pediátricas. Hoy están siendo distribuidas en los Caps y en los nodos y mañana comenzamos con los niños”, dijo en diálogo con LV12, el ministro Luis Medina Ruiz.

Además el funcionario remarcó que desde hoy ya pueden asistir a vacunarse contra la gripe personas de 3 a 64 años que tengan alguna enfermedad de base. “Con la indicación médica pueden asistir a nuestros nodos e inmediatamente se los vacuna”, dijo.

image.png

“El virus Influenza, que son varios virus, son virus que el año pasado no estuvieron, no circularon en Tucumán. Pero esta año no soló que apareció sino que se adelanto. Es muy importante la vacunación para las personas con vulnerabilidad. La gripe siempre es una enfermedad importante, que produce fiebre mas de 38º, dolor de cuerpo y cansancio que al cuerpo le exige cama, y además el componente respiratorio”, explicó el ministro, y detalló que la vacuna antigripal es obligatoria y gratuita.

También recordó que están vacunando a embarazas y puérperas hasta los diez días ya que genera anticuerpos y a través de la leche materna le pasa al bebe hasta los seis meses. “Después seguramente vamos a poder avanzar con el resto de la población”, sostuvo.

Medina Ruiz expresó que siguen recomendando el uso de barbijo y el aislamiento si alguien se enferma. “Por suerte este virus no es tan agresivo como el H1 N1”, aseveró.

Además explicó que se pueden colocar simultáneamente las vacunas contra la gripe y el Covid.

image.png

Vacunación contra la sarampión

El ministro señaló que el virus del sarampión no está presente en Argentina. Pero si hay circulación en Brasil, Estados Unidos y Europa. “Por eso nosotros iniciamos una campaña contra el sarampión y la rubéola. Tucumán es la provincia récord en colocación de esta vacuna”, subrayó.

“Es una enfermedad importante que ataca a niños y adultos. Un estado gripal fuerte, es muy contagiosa”, dijo. Y por último informó que se pueden vacunar contra el sarampión y la rubéola en todos los nodos, incluso en el que está ubicado en Plaza Independencia. “Con población vacunada el virus no se transmite”, destacó.