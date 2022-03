El cachetazo de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar 2022 sigue generando repercusiones. El nuevo alcance es el cambio en el valor de los tickets para la gira del humorista y actor que recibió el golpe.

Como cuenta una nota del sitio de noticias People en Español, la actitud de Rock, de quedarse inmóvil y estoico frente a las cámaras, sorprendió. También que luego hubiera continuado con lo planeado.

Pero, ahora, parece que llegó un resarcimiento para él. Porque los precios de las entradas para verlo subieron estrepitosamente.



El cachetazo de Will Smith a Chris Rock sigue generando repercusiones Foto REUTERS/Brian Snyder.

La nota del sitio People replica que la web de Variety anunció que en TickPick, la empresa a cargo de los boletos para los eventos de la gira de Rock, las entradas para su espectáculo multiplicaron su valor.

Como informa People, hasta hace unos días el precio mínimo era de US$ 46 y ahora alcanzan los US$ 341.

Además, el día siguiente a la entrega de los Oscar, TickPick anunció: “Vendimos más boletos para ver a Chris Rock durante la noche que en el último mes combinado”.

Rock, dice el sitio El Financiero, tiene actualmente 38 fechas agendadas. Entre las ciudades donde actuará, figuran Las Vegas, Denver, Oakland, Seattle, Nueva York, Chicago y Toronto.



La venta de entradas para ver a Chris Rock se disparó.

Las disculpas de Will Smith y Chris Rock

Inmediatamente después de la entrega de los Oscar, Smith publicó en su cuenta de Instagram.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné en forma emocional“.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en proceso”, posteó el actor.

Mientras que Rock también manifestó su arrepentimiento por su chiste sexista y discriminador acerca de Jada Pinkett. Además, decidió no hacer la denuncia.



Jada Pinkett Smith sufre alopecia, por una enfermedad autoinmune Foto REUTERS/Danny Moloshok.

El posteo de Jada Pinkett

Pinkett, por su parte, dos días después rompió el silencio y eligió su cuenta de Instagram, que tiene 11 millones de seguidores para hacerlo.

Su mensaje es simple y muy significativo: “Es tiempo de sanar y estoy acá para eso”. En cerca de dos horas, tuvo alrededor de 63.000 “me gusta”.

La actriz y presentadora, tal como recopila una nota de La Vanguardia, reconoció públicamente hace cuatro años que sufre alopecia y que esta condición tiene su origen en una enfermedad autoinmune.

“Un día estaba en la ducha y de repente me di cuenta de que tenía puñados de pelos en mis manos. Y pensé Dios mío, me estoy quedando calva”, explicó en 2018 en su programa de entrevistas.

Desde ese momento, habla con naturalidad sobre su característica física, para visibilizar sobre esta característica.