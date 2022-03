Hace dos semanas Clarín publicó una nota en la que se hacía referencia a la renuncia de Claudio Rígoli a C5N después de estar 15 años ininterrumpidos conduciendo diferentes segmentos en el canal de noticias.

Por entonces, el periodista estaba fuera del aire de la señal porque había entrado en un período de licencia por vacaciones. Pero los rumores de que no iba a regresar a la pantalla eran cada más fuertes. Inclusive se decía que estaba acordando su desvinculación del canal.

Estas especulaciones comenzaron cuando su programa Argentina en vivo sufrió varias modificaciones en el horario, a tal punto que cambió de la mañana hacia la medianoche. Mientras tanto, Lorena Serini, coconductora del ciclo, quedó ocupando en soledad el lugar de Rígoli.



Claudio Rígoli visitó el porgrama de “Los Andinos” por A24 y dio los motivos de su renuncia a C5N. Captura TV

Consultado por Clarín, Rígoli anticipó que su decisión de renunciar se debía a su sensación de “ciclo cumplido”, pero que a finales de marzo firmaría su desvinculación del canal, motivo por el cual no quería entrar en detalles que le pudieran generar algún conflicto mientras negociaba su retiro. Sobre todo teniendo en cuenta que había un contrato que todavía estaba vigente.

La confirmación en “Los Andino”

Invitado al programa Los Andino (A24, viernes a las 21) Rígoli explicó los motivos de su renuncia y no se guardó nada: “Te va a extrañar mucho la gente en C5N. Te fuiste, ¿no? después de quince años“, señaló Guillermo, entrando en el tema sobre el final de la entrevista que hace junto con su esposa, Carolina Prat.

“Me fui. Etapa cumplida. Cuando no estás cómodo en un lugar o cuando no respetan tu trabajo, es el síntoma de que te tenés que ir. Podés aceptar cualquier cosa, menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N”, disparó

Lejos de mostrarse enojado con la situación, Rígoli hizo un repaso de sus inicios en la emisora. “Daniel Hadad me dio esa oportunidad. Yo arranque, hice la transmisión inicial, la puesta al aire“.

“Entiendo que venga un dueño y te diga ‘Gracias por los servicios prestados, vamos por otro lado’, pero decímelo de frente y me voy, tranquilo. Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui”, explicó el periodista en otro tramo de la charla.



Claudio Rígoli estuvo quince años el C5N hasta que renunció.

Con respecto a cómo fue la desvinculación, aclaró que “Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Está bien, y es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo”,

“He recibido decenas y decenas de mensajes de compañeros de C5N y siempre hablándome con mucho respeto. Me llevo ese recuerdo”, cerró el periodista.

Otras bajas en C5N

La salida de Claudio Rígoli no fue la única, este 2022 Robertito Funes Ugarte, la Negra Vernaci y Juan Di Natale también se alejaron del canal, aunque por diferentes motivos.

Con más de 13 años trabajando para la mencionada señal de noticias, Funes Ugarte abandonó dicho medio para sumarse a A24, donde debutó como conductor masculino de El diario de la tarde junto a Mariana Contartessi.

“Los cambios son necesarios y dan sus frutos, salir de la zona de confort es sano y animarte a lo que viene, mucho más saludable. Nueva era, nueva gente, nueva vida“, escribió el periodista en las redes anunciando su nuevo rumbo laboral.

Mientras que los casos de Juan Di Natale y Elizabeth Vernaci fueron diferentes, porque en realidad fueron las autoridades del canal quienes decidieron no renovarles contrato. Sin ir más lejos, optaron por la figura de Jorge Rial para la conducción de Sobredosis de TV, lo que originó un escándalo cuando se cruzó con La Negra a la salida de Radio 10.

