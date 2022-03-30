ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Continúa el pago del sueldo del mes de marzo.
Este miércoles 30 de marzo cobrarán el 20% del sueldo del mes de marzo los empleados estatales que se desempeñan en las siguientes reparticiones:
- SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Jueves 31 de marzo
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- COMUNAS RURALES
Viernes 1 de abril
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA