Es imposible predecir cómo terminará la guerra en Ucrania.

Espero fervientemente que sea con una Ucrania libre, segura e independiente.

Pero esto es lo que sé con certeza:

Estados Unidos no debe desperdiciar esta crisis.



Este es nuestro enésimo enfrentamiento con un petrodictador cuya saña y temeridad sólo son posibles gracias a la riqueza petrolera que extrae del suelo.

No importa cómo termine la guerra en Ucrania, debe terminar con Estados Unidos finalizando de manera definitiva, formal, categórica e irreversible con su adicción al petróleo.

Nada ha distorsionado nuestra política exterior, nuestros compromisos con los derechos humanos, nuestra seguridad nacional y, sobre todo, nuestro medio ambiente que nuestra adicción al petróleo.

Que esta sea la última guerra en la que nosotros y nuestros aliados financiamos a ambos bandos.

Éso es lo que hacemos.

Las naciones occidentales financian a la OTAN y ayudan a las fuerzas armadas de Ucrania con nuestros impuestos y, dado que las exportaciones de energía de Rusia financian el 40% de su presupuesto estatal, financiamos al ejército de Vladimir Putin con nuestras compras de petróleo y gas rusos.

Ahora, ¿qué tan estúpido es eso?

Nuestra civilización simplemente no puede permitirse esto nunca más.

El cambio climático no se ha tomado un descanso para la guerra en Ucrania.

¿Has consultado últimamente el parte meteorológico de los polos norte y sur?

Olas de calor extremas simultáneas se apoderaron de parte de la Antártida este mes (llevando temperaturas allí a 70 grados Fahrenheit más cálidas que el promedio para esta época del año) y áreas del Ártico (haciéndolas más de 50 grados más cálidas que el promedio ).

Esos no son errores tipográficos.

Esos son súper extremos locos.

“Son estaciones opuestas; no ves los (polos) Norte y Sur derritiéndose al mismo tiempo”, dijo recientemente a The Associated Press Walter Meier, investigador del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.

“Definitivamente es un hecho inusual”.

Y el viernes pasado, como era de esperar, los científicos anunciaron que una plataforma de hielo del tamaño de la ciudad de Nueva York se había derrumbado en la Antártida Oriental al comienzo de este extraño período de calor.

Fue la primera vez que los humanos observaron “que la región gélida tenía un colapso de la plataforma de hielo”, señaló AP, y agregó que si toda el agua congelada en la Antártida oriental se derrite, elevaría el nivel del mar más de 48 metros en todo el mundo.

Por todas estas razones, me ha decepcionado ver al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken duplicando nuestra adicción al petróleo, en lugar de triplicar la apuesta por las energías renovables y la eficiencia.

Aparentemente asustado por las falsas afirmaciones republicanas de que las políticas energéticas de Biden son responsables del aumento de los precios de la nafta, su equipo ha ido a rogar a algunas de las mayores petrodictaduras del mundo (Venezuela, Irán y Arabia Saudita, en particular) para que bombeen más petróleo y así empujar a la baja los precios del combustible.

La verdad es que, incluso si permitimos que las compañías petroleras estadounidenses exploren en busca de petróleo en todos los parques nacionales, el efecto a corto plazo sobre los precios de la nafta no sería tan significativo.

Como informó CNN Business la semana pasada, en la última década, la industria petrolera de EE. UU. de auge a caída gastó toneladas de efectivo para financiar el crecimiento total de la producción, lo que ayudó a mantener los precios bajos, pero “mantener las ganancias resultó difícil de alcanzar.

Cientos de compañías petroleras quebraron durante múltiples caídas de los precios del petróleo, lo que llevó a los inversores a exigir más moderación a los directores ejecutivos de energía”.

Entonces, hoy, la mayoría de los ejecutivos e inversionistas de las compañías petroleras de EE. UU. “no quieren agregar tanta oferta que provoque otro exceso que haga caer los precios.

Y los accionistas quieren que las empresas devuelvan los beneficios excedentes en forma de dividendos y recompras, no que los reinviertan en aumentar la producción”.

El país con la capacidad más barata, libre y flexible para influir en los precios mundiales del petróleo a corto plazo es Arabia Saudita.

Pero Rusia también es un gran jugador.

Es por eso que hace solo dos años, el presidente Donald Trump estaba rogando a Arabia Saudita y Rusia que redujeran drásticamente su producción, porque el petróleo había caído a alrededor de $ 15 por barril en los mercados mundiales, perjudicando gravemente a las compañías petroleras estadounidenses, cuyo costo de extracción era de $ 40 a $ 50 por barril.

El precio se derrumbó porque Arabia Saudita y Rusia se vieron envueltos en una guerra de precios por la reducción de las cuotas de mercado en la pandemia.

Ahora Biden está rogando a los saudíes que aumenten drásticamente su producción para bajar los precios.

Pero los saudíes están enojados con Biden por estar enojados con ellos por asesinar al periodista saudí Jamal Khashoggi y, según los informes, no están respondiendo las llamadas de Biden.

Pero el denominador común entre Biden y Trump es la palabra “mendicidad”.

¿Es este el futuro que queremos?

Mientras seamos adictos al petróleo, siempre estaremos rogando a alguien, generalmente un tipo malo, que suba o baje el precio, porque solo nosotros no somos dueños de nuestro propio destino.

Esto tiene que parar.

Sí, debe haber una fase de transición durante la cual continuaremos usando petróleo, gas y carbón.

No podemos ir de golpe.

Pero prometamos duplicar el ritmo de esa transición, no duplicar los combustibles fósiles.

Nada amenazaría a Putin más que eso.

Después de todo, fue el colapso de los precios mundiales del petróleo entre 1988 y 1992, desencadenado por la sobreproducción saudita, lo que ayudó a la Unión Soviética a la bancarrota y aceleró su colapso.

Podemos crear los mismos efectos hoy sobreproduciendo energías renovables y enfatizando demasiado la eficiencia energética.

La mejor y más rápida forma de hacerlo, argumenta Hal Harvey, director ejecutivo de Energy Innovation, una consultora de energía limpia, es aumentar los estándares de energía limpia para las empresas de servicios eléctricos, es decir, exigir que todas las empresas de servicios públicos de EE. UU. reduzcan sus emisiones de carbono cambiando a energías renovables a una tasa del 7% al 10% al año (es decir, más rápido que nunca).

¿Utópico?

No.

El CEO de American Electric Power, que alguna vez dependió completamente del carbón, ahora se comprometió a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050, utilizando principalmente gas natural como respaldo.

Treinta y un estados ya han establecido estándares de energía limpia en constante aumento para sus servicios públicos. Vamos por los 50, ahora.

Al mismo tiempo, promulguemos una ley nacional que brinde a todos los consumidores la posibilidad de unirse a esta lucha.

Esa sería una ley que eliminaría la burocracia regulatoria en torno a la instalación de sistemas solares en los techos y otorgaría a todos los hogares de Estados Unidos una devolución de impuestos para hacerlo, como lo ha hecho Australia, un país que ahora está creciendo sus mercados renovables per cápita más rápido que China, Europa , Japón y América.

Cuando los automóviles, camiones, edificios, fábricas y hogares estén todos electrificados y su red funcione principalmente con energías renovables, ¡listo! – nos liberamos cada vez más de los combustibles fósiles, y Putin se vuelve cada vez más pobre en dólares.

Los estadounidenses lo entienden.

Los autos eléctricos ahora están saliendo de las salas de exhibición.

El mayor estado productor de energía eólica del país es Texas, políticamente rojo, que genera más electricidad a partir del viento que los tres estados siguientes (Iowa, Oklahoma y Kansas) combinados.

Pero hacer de esto una verdadera misión nacional nos llevaría a una economía de energía limpia mucho más rápido.

En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de EE. UU. pidió a los ciudadanos que plantaran jardines de la victoria para cultivar sus propias frutas y verduras, y guardar alimentos enlatados para las tropas.

Unos 20 millones de estadounidenses respondieron plantando jardines en todas partes, desde patios traseros hasta azoteas.

Bueno, lo que fueron los jardines de la victoria para nuestro esfuerzo de guerra en ese entonces es lo son los techos solares para la lucha de nuestra generación contra las petrodictaduras.

Si quiere bajar los precios de la nafta hoy, el método más infalible y seguro para el clima sería reducir el límite de velocidad en las rutas a 60 mph y pedirle a todas las empresas de Estados Unidos que puedan hacerlo que permitan que sus empleados trabajen en casa y no viajen todos los días.

Esas dos cosas reducirían inmediatamente la demanda de nafta y harían bajar el precio.

¿Es demasiado pedir para ganar la guerra contra petrodictadores como Putin, una victoria en la que el subproducto es un aire más limpio, no tanques quemados?

“Las alternativas limpias ahora son más baratas que las sucias”, señaló Harvey.

“Ahora cuesta más arruinar la tierra que salvarla”.

También “ahora cuesta menos liberarnos de los petrodictadores que permanecer esclavizados por ellos”.

Así es.

La tecnología está aquí.

Ahora podemos poner a Putin sobre un barril.

Es sólo una cuestión de liderazgo y voluntad nacional. ¿Qué estamos esperando?

