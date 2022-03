En tanto, el intendente de la ciudad de Campo Gallo, Dr. Juan Altamirano, esbozó lo que significó y aún lo hace para los pobladores del interior la radio de los santiagueños, expresando lo siguiente: “Quería por este medio sumarme a los festejos de los 52 aniversario de la radio LV 11, la radio de los santiagueños. Remarcar la trayectoria de este medio de comunicación tan importe para todo el interior.

Un historial que por demás extendido de todo el trabajo que vino haciendo la radio de los santiagueños, sobre todo para todos los habitantes del interior de la provincia.

Desde épocas inmemorables, donde no había comunicación, no había teléfonos, no había otra señal que la radio, porque ella era la que estaba presente, por la que se nos trasmitían los mensajes, de cuando un familiar llegaba, de cuando un operativo se hacía, es decir, quiero remarcar la importancia que este medio tan popular en Santiago del Estero ha tenido el resto de su historia.

Saludar por su puesto a sus directivos, a su creador, a la gente que trabaja habitualmente en ese multimedio, hacerle llegar mis felicitaciones por el 52 ° aniversario. Que si uno se pone a pensar forma parte de más de la mitad de un siglo de nuestra historia reciente. Les mando un abrazo enorme”. Expresó el intendente de la ciudad cabecera del departamento Alberdi.