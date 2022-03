“Gracias, muchas gracias por interesarse en lo que hacemos y contar nuestra historia”, dice Agustín Ferrando Balbi. Su voz y su imagen llegan a través de la pantalla en una charla de Zoom. Poco más de 18 mil kilómetros es la distancia que separa a Buenos Aires de Hong Kong, donde reside desde 2016.

Son las diez de la mañana de un jueves por aquí y las 9 de la noche en la antigua colonia británica en el sureste de China.

Agustín tiene 34 años y es el primer chef argentino en conseguir, en Asia, una Estrella Michelin. Creada en 1900 por André Michelin, la prestigiosa guía premia a restaurantes y cocineros de los países donde está presente. Desde los años ‘30 del siglo pasado instalaron las estrellas, que son el Oscar de la gastronomía.

En 2021 Agustín y su restaurante Ando obtuvieron la primera estrella y este año la revalidó. Pero quién es este hombre que nació hace 34 años en Ramos Mejía, oeste del gran Buenos Aires y que prácticamente desarrolló su carrera fuera del país.



La versión gourmet del arroz caldoso que le preparaba su abuela. El plato se llama Sin Lola en su homenaje. / Gentileza

“Mi vínculo con la cocina viene de chico gracias a mi abuela Lola. Yo regresaba del colegio y me preparaba la comida con un amor terrible, quería que estuviera contento. Cocinaba súper rico. Con sus habilidades, hacía el arroz caldoso, que me encantaba y que hoy lo hago en el restaurante, en un estilo más gourmet, como un homenaje.”

“Mi abuela ya no está y el plato se llama Sin Lola. Es un legado, es traer mi historia al presente”, explica con un dejo de emoción en sus palabras.

“Fue muy loco ganar una estrella. pero como buen argentino ahora queremos la segunda y después la tercera.” Agustín Ferrando Balbi, chef

A esa etapa “formativa” como consumidor le siguió un hecho que podría decirse fortuito. A los 14 años, sus amigos, como todos los veranos, se fueron a pasar las vacaciones a la Costa. Pero él y su familia no se movieron de Ramos.

“Yo caminaba por las paredes, estaba solo, no sabía qué hacer. Mi mamá, para que no molestara (risas), me recomendó que fuera al restaurante de un amigo suyo que quedaba enfrente a casa y estaban buscando gente para ‘trabajar’.“

“Cuando entré a la cocina, percibí una atmósfera que me encantó. La adrenalina que ahí se vivía fue un shock. Cuando empezaron las clases, volvía a casa, hacía la tarea y me iba al restaurante a hacer el servicio. Lavaba platos, hacía lo que podía pero me encantaba y dije quiero esto para mí, conocer culturas a través de la comida.”



Chef Agustin Ferrando Balbi. / Gentileza

El paso siguiente una vez terminado el secundario fue ingresar en la escuela de cocina The Bue Trainers. Allí escuchó hablar de las estrellas Michelin. “Empecé a averiguar y buscar en Internet y para mí era arte en estado puro. Como en la Argentina no está la Guía pensé que para conocer ese mundo y saber de qué se trataba tenía que ir a lugares con estrellas.”

En la Argentina trabajó en Osaka y el Hotel Sofitel. Y después fue al restaurante Stella de Nueva Orleans, Estados Unidos. Ahí laburaba de martes a sábado y los domingos y lunes se tomaba un avión a Nueva York para trabajar, gratis, en un restaurante con tres estrellas.

“Lo hice tres años, sin tener un solo día de descanso. Estaba tan obsesionado y apasionado que no lo tomaba como un trabajo. Era algo placentero, como ir a jugar al fútbol con mis amigos.”

El viaje al imperio del sol naciente

En su experiencia norteamericana le picó el bichito por especializarse en pescados y mariscos. Había dos opciones: España o Japón. “España está bueno pero van todos los argentinos, por el idioma, la cultura. Yo decidí jugarme por Japón. Llegué cuando tenía 24 años. Ahora tengo 34 y pasé las mil y una”, dice sin haber perdido nada del acento y la forma de hablar argentino.

“Fui con un contacto de trabajo a Zurriola, un restaurante que hoy tiene dos estrellas. El chef es español y podía hablar con él pero el equipo solo hablaba japonés, ni siquiera inglés. Tuve que lidiar con eso. Y ahí el instinto de supervivencia me llevó a aprender el idioma en dos años.”

¿Y cómo fue el choque de culturas?

Es una cultura milenaria, muy distinta a la nuestra. Fue un shock que me fortaleció mucho, tenés que tener una gran entereza mental, es la única manera de durar. Es una sociedad con muchos códigos, pero que no están escritos, aprendés de los errores. Los primeros días quería llorar, te hablan en japonés y entendés o entendés.

Por suerte en el idioma de la cocina no hace falta hablar. Tenía que esforzarme al cien por cien para hacer las cosas bien. El no poder comunicarme lo tomé como algo positivo para enfocarme en lo que hacía.

“Extraño los amigos, las empanadas, me vuelvo loco con las empanadas, y la pizza de fugazzeta.” Agustín Ferrando Balbi, chef

Así, le llevó tiempo pero lo logró. Salía del trabajo y compraba libros para niños de dos y tres años para aprender a leer y escribir porque no tenía tiempo de ir a una escuela. “Trabajás desde la mañana a la noche. El nivel de exigencia es cultural, no solo en la cocina, que ya de por sí es muy demandante”, explica sobre la cultura japonesa.



Agustin Ferrando Balbi y familia. / Gentileza

“Fue muy lindo y muy fuerte. Allí conocí a mi mujer Yoshika y formé una familia. Me sumergí tanto en su cultura que los seis años que viví allí solo me relacioné con japoneses. Pero también me saturé y pasé de revoluciones. No quería perder la esencia argentina y convertirme en algo que no era. Me sirvió mucho como entrenamiento para mi profesión, estoy donde estoy gracias a Japón. Trabajé gratis por meses pero aprendí tanto que salí ganando.”

Entonces el viaje a Hong Kong funcionó también como una forma de ir hacia una cultura más occidental.

Claro. Hong Kong fue una colonia inglesa durante mucho tiempo. Hablan chino cantonés, pero es una mentalidad más occidental. Hay muchas diferencias, pero son más parecidos a nosotros.

Allí también trabajaste en restaurantes prestigiosos y premiados, pero llegó el momento en que decidiste abrir tu propio espacio. ¿Cómo fue ese proceso?

Fue algo natural. Es el proceso de cualquier chef en este tipo de cocina, más vinculada con lo artístico. Todos en algún momento esperamos tener nuestro propio lugar y expresarnos como queremos, sin un jefe o un dueño y tomar tus propios riesgos. Cuando sentí que era el momento de tener mi propio estilo, de empezar a caminar solo, fue cuando decidí abrir Ando.

¿Cómo definís tu estilo de cocina?

Es una cocina de autor, en la que está muy reflejada mi personalidad. Cuento mi historia a través de los platos. Es un sistema de pasos a elección del chef, no hay menú. Hay cartitas que tienen nombres: el plato de carne es Risas del jardín, que me recuerda a mi familia cuando prendían el carbón para el asado. Yo escuchaba las risas y conversaciones y sabía que la íbamos a pasar bien.

El paso de pescado se llama Medio mundo, porque con esa red era con la que iba con mi papá al muelle de Mar del Plata a pescar. Utilizo la cocina española y japonesa como un puente para contar una historia.

Se podría decir que es una cocina emotiva entonces.

Tal cual. Una de las categorías que tiene la Guía Michelin para evaluar es la personalidad del chef en el plato. El restaurante es chiquito, tenemos 24 cubiertos. Y está pensado así para que sientas que venís a mi casa y yo cocino para vos. No quiero una relación cliente-dueño. Quiero que la gente la pase bien, ése es mi objetivo, no hacer dinero.



Medio mundo, el paso de pesca en Ando. / Gentileza

¿Qué perfil tiene el público que va a tu restaurante?

Es gourmet. En Hong Kong el deporte nacional es salir a comer de lunes a lunes. Es cultural, las casas son chiquitas y no tienen horno porque no lo usan. La economía es muy fuerte y no cuesta salir a comer. Ir a Ando no es un lujo, gastás un poquito más y te das un gusto. Cuesta 250 euros el menú top, pero se vive a ese precio. En la Argentina suena desorbitante pero aquí se puede.

Una Ferrari no la puede comprar todo el mundo, un Rolex tampoco, pero ir a uno de estos lugares una vez se puede hacer.

¿Y cómo es la relación que tenés con los proveedores? Supongo que allí se debe conseguir lo que se te ocurra.

Se consigue lo que se te cante. Los bifes que yo utilizo son de carne argentina. Mi tío tiene campo y se dedica a la crianza de vacas y ahora estoy viendo si el importador me puede traer las vacas de mi tío. Sería una historia hermosa. Los productos de Japón los tenemos a 4 horas de distancia. El pescado que se pescó en Japón a la mañana yo lo tengo a la tarde.



Ando abrió en plena pandemia. En enero de 2021 recibió la primera estrella Michelin y en 2022 la revalidó. El menú top cuesta 250 euros.

La combinación de tener lo que quieras sumado a que las personas tienen el poder adquisitivo para gastar hace que para un chef sea como estar en Disney.

Los restaurantes de alta cocina y su chefs hacen hincapié en la sustentabilidad. ¿Cómo trabajan en Ando?

Lo tomamos como algo básico del fine dinning. El mejor producto en sí casi siempre es sustentable. El problema es cuando comprás productos industriales o doscientos mil kilos de atún. Nosotros no, tenemos heladeras chiquitas a propósito, porque si tenés un refrigerador gigante lo llenás.

Compramos para el día y para mañana. Como nos manejamos con reservas sabemos la cantidad de cubiertos que tenemos cada día y compramos para eso.

No usamos atún, decidimos sacarlo del menú. No utilizamos plásticos, con los proveedores somos quisquillosos, compramos cajas en las que llevamos y traemos los productos para no usar bolsas.

El problema se presenta en restaurantes de 200 cubiertos, ahí es más difícil. Nosotros somos más chiquitos pero estamos llenos todos los días, entonces cuando hacés la cuenta, al mes el impacto es importante por eso el cuidado.

Otro ejemplo es que en el ticket cargamos el uno por ciento del total que va a una asociación de granjeros para pagarles un sueldo mejor. De esta manera pueden crecer y tener mejores productos que nosotros compramos y vuelven al cliente. Ayuda a los granjeros para vivan mejor y puedan seguir con su trabajo. Se beneficia todo el ecosistema. Es un círculo virtuoso. Y otra empresa hace audiciones de sustentabilidad.



Agustin Balbi y su equipo en Ando. Trabajan 14 personas para atender a 24 clientes. / Gentileza

Desde que escuchaste de las estrellas Michelin, te “obsesionaste” con ellas. Cuando la obtuviste y ahora que la revalidaste, ¿qué sentiste?

Fue muy loco, hermoso, algo esperado, te sacás un peso de encima, pero como buen argentino ahora queremos la segunda y después la tercera. Abrimos en el medio de la pandemia, en julio de 2020, y las fronteras estaban cerradas. Acá explotaron los casos de Covid. No sabíamos si el público vendría o no. Y dijimos hacemos lo mejor que podamos. Y así fue.

En enero 2021 nos llamaron para contarnos que teníamos la estrella. Fue sacrificado pero valió la pena. Yo sabía que estábamos haciendo las cosas bien. El feedback de los clientes era increíble. Y también la opinión de chefs amigos.

¿En un futuro imaginás volver a la Argentina?

Me encantaría. En Argentina tengo muchos amigos, como Pedro Bargero, de Chila. Ir y contar mi historia a los chicos que estudian cocina. Decirles que se puede, transmitir un mensaje motivador. No nací en una familia súper pudiente. Todo me sucedió abriendo puertas o las pateaba o entraba por la ventana (risas). Dejé a la familia, a los amigos, por un sueño. Me gustaría volver y contar eso.

¿Qué es lo que más extrañás?

Todo, el otro día llegaron unos alfajores Havanna y compré como 20 cajas y los repartí a chefs, periodistas. Se volvieron locos, ahora todos compran los alfajores. También voy a jugar al fútbol, pero no entienden nada. Me gusta ver los partidos de Boca pero los horarios son complicados.

Extraño mucho en Navidad, acá no se vive como allá. También los amigos, las empanadas, me vuelvo loco por las empanadas. El otro día le decía a mi sous chef venezolano ‘qué ganas de comerme una milanesa’. O la pizza de fugazzeta, acá son al estilo napolitano, finitas, no como las nuestras al molde y que chorrean aceite; eso es hermoso.

E.M.

Agustín Ferrando Balbi

Nacimiento: el 12 de marzo de 1988 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

Familia: casado con Yoshika y padre de dos hijos.

Ocupación: chef con una Estrella Michelín.

Trabajos en la argentina: Osaka y Hotel Sofitel.

En los Estados Unidos: Stella.

En Japón: Zurriola (2 estrellas Michelín), Nihonryori Ryugin (3 estrellas) y Cuisine’s Michel (2 estrellas).

En Hong Kong: Haku (3 estrellas) y su propio espacio Ando (1 estrella).