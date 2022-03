Sin barbijos y en un clima de entusiasmo por volver a encontrarse, como describió una alta ejecutiva de Bayer, el flamante embajador de EE.UU., Marc Stanley y su esposa Wendy, tuvieron una recepción casi multitudinaria entre gobernadores, legisladores, políticos de casi todos los colores, dueños y CEO de empresas que colmaron los amplios salones y el jardín de la imponente mansión del Four Seasons.

Stanley, abogado de profesión, tomó nota de los asistentes y en su discurso leído en inglés pareció enviar mensajes en varias direcciones. Resaltó el crecimiento del comercio bilateral de US$ 12.800 millones en 2021, un 27% más que en 2020.

Y marco: “La apertura a la competencia, la innovación, y las reglas claras van a permitir que Argentina reciba inversión extranjera. La previsibilidad, estabilidad y transparencia son las llaves para el clima de negocios”. Elogio el acuerdo con el FMI, habló de respetar la propiedad intelectual. Y mencionó oportunidades en los agronegocios, la salud, energía,tecnología y minería.

De paso señaló que “ahora que Rusia deja el campo libre, Argentina tendrá más oportunidades en el mercado mundial”, en obvia alusión a la invasión a Ucrania.

Le tocó a Roberto Alexander, presidente de AmCham y CEO de IBM, señalar que hay un punto de inflexión con el acuerdo con el FMI; y que se debe articular para un rol activo con el sector privado. De paso dio a entender el poder de esa cámara empresaria con 600 compañías que representan el 19% del PBI, el 39% de la recaudación, y el 23% de las exportaciones.

Y fue Alejandro Díaz, el CEO de AmCham, quien se ocupó de reforzar ese discurso al señalar la necesidad de ética y transparencia para la inversión. Al marcar la perplejidad que provoca la invasión rusa a Ucrania, Díaz hizo hincapié en la pertenencia a Occidente.

La recepción comenzó puntualmente y muchos se armaron de paciencia en una larga fila para estrechar la mano del embajador: eran premiados por la foto de ocasión, como Mario Negri que se sintió de lo más halagado cuando Stanley, recién llegado de Córdoba, elogió a la provincia y sus hub de tecnología.

Otros pasaron velozmente al interior donde se servían exquisiteces. Allí la renunciada Mercedes D´Alessandro, ex responsable de política de género en Economía contaba que se transformará en vocera de un Frente de Todos que “necesita construir sentido”. Martín Tetaz, el economista radical, la escuchaba con atención. Enseguida lo rodearon empresarios y soltó su preocupación por el corto plazo.

Más relajados se los vio en cambio a los gobernadores Gerardo Morales y Mariano Arcioni de Chubut. Y llamó la atención el cambio de look de la legisladora Graciela Camaño y del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey con el pelo más largo. Sergio Federovisky, espada de Juan Cabandié en Medio Ambiente, no pudo escapar a que le preguntaran por los incendios en Corrientes.

Malena Massa fue una de las últimas en llegar y llamó la atención por su traje celeste. “Me vine vestida de Argentina”, decía exhibiendo una medalla con el mapa del país, En un rincón Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, junto a los diputados Fabio Quetglas y Cristian Ritondo, analizó el dramático acampe en la 9 de julio y la falta de respuesta de un gobierno “muy debilitado”.

Paula Altavilla, CEO de la francesa Schneider Electric, comentaba que la invasión a Ucrania hizo que las casas matrices se alejen de los problemas argentinos.

La gente de Visa comentaba, sin embargo, que las ventas por tarjeta no decaen mientras ejecutivos de varias compañías de alimentación hablaban del deterioro del poder de compra de la clase media. Un experto negociador en el tema precios contó a sus colegas que Roberto Feletti ordenó a los supermercados no recibir más listas con aumentos, una información que sumó inquietud.

A Javier Martínez Alvarez, presidente de Tenaris en el Cono Sur, lo rodearon directores del sector de energía. Hoy se abren los sobres de la licitación del gasoducto que trae el gas de vaca Muerta. Hay más de diez compañías internacionales en la compulsa. En el caso de Tenaris ese gasoducto le permitiría volver a poner en funcionamiento la planta de Valentín Alsina dedicada a los tubos de gran porte y con costura. Martínez Alvarez se despidió asegurando que con los precios actuales del gas ese gasoducto que antes de la guerra se pagaba en un año y medio, ahora se puede solventar con solo un mes.