Leo García decidió dejar el reality de canal El Trece, El hotel de los famosos. Después de diferentes peleas dentro del programa con algunos de sus compañeros, entre ellos Lissa Vera esta semana, cuyo cruce fue muy fuerte, el artista optó por renunciar.

En el inicio de la gala, Pampita anunció la decisión del cantante. “Leo no pudo resistir y dejó a sus compañeros sorprendidos”, expresó la conductora del programa. El intérprete de “Reírme más” se bajó de la cama, dejó el micrófono corbatero, abrió la puerta de la habitación y se fue.





“Había amenazado varias veces con irse”, comentó El Pato Galván. “Sí, se lo había dicho a Kate Rodríguez”, asintió Silvina Luna, mientras debatían entre los participantes sobre la decisión del artista.

Cabe recordar que Leo protagonizó un fuerte cruce con la ex Bandana y si bien pidió disculpas, ella le pidió que no se metiera en sus cosas y no la juzgara, al opinar que no la veía ni contenta ni relajada. Mirá el momento: