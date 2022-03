Al menos una víctima fatal, cinco heridos y una avioneta incendiada fueron las consecuencias que dejaron las multitudinarias y violentas manifestaciones que protagonizaron varios ciudadanos de Haití para protestar contra la inseguridad que se vive en el país.

Los principales incidentes sucedieron en la ciudad sureña de Les Cayes, donde algunas personas incluso irrumpieron en el aeropuerto local. Producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades, se registraron un muerto y cinco lesionados, entre los que se encuentran cuatro policías, según informó el inspector Gedeon Chery.

En diálogo con la agencia de noticias The Associated Press, Chery indicó que la persona que falleció fue baleada, aunque no precisó si el disparo provino del arma de un agente policial.

Las protestas coincidieron con el 35° aniversario de la Constitución de Haití de 1987. Lejos de ser un caso aislado, otras manifestaciones y huelgas tuvieron lugar en las últimas semanas, en medio de un preocupante aumento de los secuestros y de las crecientes quejas sobre la incapacidad del primer ministro, Ariel Henry, para confrontar a las organizaciones criminales.



Manifestación contra la inseguridad en Puerto Príncipe, Haití. Foto Johnson Sabin/EFE

Por su parte, Henry repudió las protestas en Les Cayes a través de su cuenta oficial de Twitter: “Condeno enérgicamente la violencia de los manifestantes que resultó en el incendio de un avión en el aeropuerto de Les Cayes”.

“He dado instrucciones a las autoridades públicas para que pongan en marcha acciones públicas contra los autores de estos actos subversivos para que sean severamente sancionados“, advirtió.



El primer ministro de Haití, Ariel Henry. Foto AFP

También hubo protestas por las calles de la capital, Puerto Príncipe, donde hubo cortes de calles e incendios de neumáticos. Allí, los manifestantes también criticaron a Henry por no controlar la inseguridad.

Lo cierto es que la violencia ha ido en aumento durante el último año, a pesar de las promesas del primer ministro de combatir la delincuencia.



Manifestación contra la inseguridad en Puerto Príncipe, Haití. Foto Johnson Sabin/EFE

En específico, se reportaron 655 secuestros en Haití durante 2021, lo que representó un aumento interanual del 180 por ciento, de acuerdo con un reporte que emitió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a mediados de febrero. Las autoridades creen que la cifra podría ser más alta debido a que muchos de los casos no se denuncian.

Junto con la violencia, Haití también ha tenido que lidiar durante el último año con la lenta investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio y sobre un terremoto de magnitud 7,2 que causó en agosto la muerte de más de 2.200 personas en el sur del país.

Con información de AP

DB​