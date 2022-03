Catriel Sánchez llegó como refuerzo para Estudiantes de Buenos Aires en la pretemporada 2022 de la Primera Nacional y sólo será recordado por haberle pegado una trompada a un simpatizante: a dos meses de su arribo, el club de Caseros le rescindió el contrato este martes después de ocho partidos y ningún gol.

El delantero estaba a préstamo sin cargo desde Talleres de Córdoba con una opción de compra. Su último partido fue el empate sin goles del lunes ante Temperley, por la fecha 8 de la Primera Nacional. Durante el partido, un espectador lo habría insultado con insistencia: el delantero, en primera instancia, le señaló la salida y lo invitó a pelear.

Unos minutos más tarde llegó la hecatombe: cuando fue reemplazado por Luca Andrada, salió caminando, se acercó al alambrado y le dio un derechazo al hincha que observaba el partido y no pudo reaccionar.

A raíz de la denuncia policial del espectador agredido, que fue asistido por un corte en la nariz, el futbolista debió declarar en la Comisaría. Después de que se viralizaran las imagenes, además, el club resolvió expulsar al jugador y devolverlo a la institución cordobesa, dueña del pase.

“En este club primero se respeta la camiseta, al socio y al hincha”, enumeró el presidente del Pincha, Jorge Barrios, en una conferencia de prensa realizada este miércoles, donde acompañado por el director técnico, Walter Otta, y el capitán del equipo Facundo Pereyra. Además estuvo Dante Jaume, el hincha agredido.

“El jugador manifestó su arrepentimiento por lo sucedido, pero eso no justifica lo que hizo. Desde la Comisión Directiva se tomó la decisión que Catriel Sánchez no juegue más en la institución”, detalló Barrios que le pidió al público en general “que no cambie la relación con el equipo”, dado que “necesita el apoyo de todos”.

“Pido disculpas por lo que pasó, como lo hice cuando finalizó el partido. Todavía no caemos en lo que pasó. Tenemos que mirar hacia adelante, y pensar en el próximo encuentro”, dijo a su turno el capitán Pereyra.



Conferencia de prensa de Estudiantes: El capitán Pereyra, el presidente Barrios y el DT Otta. FOTO @estudiantesok

“Agradezco lo que hicieron por mí. A Catriel Sánchez le hablé como un hijo. Cometió un error, como cualquiera de nosotros podemos cometer. Considero que necesita apoyo profesional, para que pueda disfrutar de su profesión“, recomendó Jaume, quien fue agredido por el ahora ex delantero del Pincha de Caseros.

Con 9 puntos, Estudiantes se ubica en el puesto 19 de la tabla de la Primera Nacional y jugará la próxima fecha ante Deportivo Morón.