Jorge Lanata (61) se mostró implacable con el ex Midachi Dady Brieva (65), a quien le pidió que se “calle la boca”.

El conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre, AM 790) se despachó contra el actor y humorista durante el pase radial con su colega Eduardo Feinmann (63), conductor del ciclo Alguien tiene que decirlo.

​El palo a Dady surgió a raíz de la charla que ambos mantenían sobre los problemas económicos de la Argentina y la inflación.

​”Todo está cambiado: los precios mayoristas están más caros que los minoristas, pasa con el gasoil; los autos usados están más caros que los nuevos. Te das cuenta que esto no es normal, está todo al revés”, analizó Lanata, quien en el mes de abril se casará con la abogada Elba Marcovecchio.



El pase radial entre Feinmann y Lanata en Radio Mitre. Captura video.

“Y bueno, el poder lo tiene la vice, todo al revés”, sostuvo Feinmann, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Y sentenció: “Es como dice Dady Brieva: volvieron al pedo”.

Entonces, Lanata lanzó: “Dady Brieva, después de todas las barbaridades que dijo a favor (del gobierno), mejor que se calle la boca un tiempo”.

“Con esa barbaridad que dijo, que le encantaría ‘agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio’ cuando hubo un banderazo. ¿Te acordás? ¡Qué barbaridad!”, recordó Feinmann. “Sí, yo lo hice en mi programa con los soldaditos”, dijo el conductor, recordando un programa de Periodismo para todos (El Trece): “Es como decía Julio Grondona: ‘Todo pasa’”.

Lanata y Feinmann hicieron referencia a la frase que Dady Brieva, defensor de las políticas kirchneristas, realizó días atrás en El Destape Radio.

“Prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo”, dijo en su programa radial sobre el gobierno de Alberto Fernández.

Y también había analizado sobre el presidente: “Me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que tratan que no salte el fusible, que no arriesgan, que van al resultado, que en definitiva no juegan, que era lo que mejor hacían”.

“Alberto está hecho pelota pobre”

Lanata, por su parte, también se mostró muy crítico del presidente. “Alberto está medio unplugged; como en MTV, está desconectado. ¿Lo viste ayer en el Consejo Económico y Social? Está hecho m…, tiene ojeras y está gordo. Está hecho pelota pobre. Se lo ve muy abatido”, señaló.

Y Feinmann sumó: “El desgaste al presidente es impresionante”.

Finalmente, Lanata se sumó a los cuestionamientos polémica iniciativa del Gobierno para regular las redes sociales: “El Gobierno hace un proyecto ridículo y después lo saca, eso les quita autoridad; si hacés un proyecto bancalo, aunque todos te puteen, para algo sos Gobierno, y a los cinco minutos lo sacaron. Es absurdo el proyecto. Creen que la realidad, la inflación y las redes, se maneja por decreto”.

