Todo roto

El Frente de Todos contra Todos seguirá fiel a ese lema: sin resolver la pelea interna, con acusaciones cruzadas por las acciones de cada uno de los grupos pero sin renuncias ni despidos. Todo será tensión y distancia hasta la definición de las listas electorales el año próximo; recién allí se sabrá si esta coalición peronista se mantiene o si cobra vida en una nueva denominación. Algo parecido a cuando Cambiemos se transformó en Juntos por el Cambio. Por lo pronto, quienes han visto a Cristina Kirchner en las últimas horas arrojan algunas certezas sobre sus próximos movimientos: “Ella va a ser avasallante”, afirma un habitué del Senado de la Nación, convencido de que la vicepresidenta seguirá ordenando movimientos a los suyos para diferenciarse de la administración de Alberto Ángel Fernández.



Cristina Fernández Kirchner en el Senado de la Nación. Foto Juano Tesone

Por eso, una decisión de CFK ya fue comunicada a sus más allegados: que no participará de ningún acto oficial o de gestión del Gobierno. Esto significa que Cristina ya decidió no mostrarse más con Alberto. Por eso, quienes intentan en estas horas mostrarse como “puentes” entre las partes en conflicto, encuentran algunas dificultades. Se vieron un par de postales en las últimas horas que apuntaron a relajar la tensión. Una fue la charla en Cancillería -que se hizo pública- entre el ministro Santiago Andrés Cafiero y la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti. La conversación no fue para buscar una tregua; se abordó el tema de conflicto pero no hubo mucho más que buena onda y la foto.



El canciller Santiago Cafiero recibió a la senadora Anabel Fernández Sagasti en medio de la tensión en el Frente de Todos

Otra vía fue la charla de dos horas, el viernes último, entre el Presidente y Wado De Pedro. El ministro del Interior salió del almuerzo con el jefe de Estado y se fue a ver a Cristina. La idea de conformar una mesa de segundas líneas para acercar posiciones llegó a oídos de la Vice. Otro que era mencionado como eventual puente era Sergio Tomás Massa. Pero el titular de la Cámara de Diputados hoy se corrió de esa posibilidad. “Cuando los elefantes se pelean, las hormigas sufren”, explica un allegado al tigrense que -hoy- prefiere correrse de la disputa Rosada-Instituto Patria.

Quien tampoco es un puente en este jaleo es la portavoz presidencial. Cerruti avaló, en las últimas horas, la iniciativa vicepresidencial para cobrar impuestos a fondos no declarados en el exterior y repudió, velozmente, la aparición de unos carteles relacionando a CFK con Putin y Rusia. Y el 24 de marzo se fotografió con Máximo Kirchner, quien en esa marcha embistió, una vez más, contra el Gobierno nacional. Pero muy cerca de Alberto le negaron ese rol: “Gabriela no es una emisaria del Gobierno. No está autorizada para negociar ni para llevar un pliego de condiciones Solo es vocera”, afirma una de las personas más cercanas al presidente Fernández. Continuará…



Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Congreso

Palomas, halcones y un gato

En tanto, la tensión en la oposición también ocupa a sus principales dirigentes. Múltiples son las versiones sobre la última reunión que mantuvieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Cerca de la ex ministra aseguran que “ellos están muy bien” mientras que en el entorno del ex Presidente indican que “siempre pasan por momentos de tensión” esos encuentros entre Mauricio y Pato. Y que la aparición en reportajes, el último fin de semana, de la ex ministra respondió a la idea de proponerle a Bullrich que compita en 2023 por la gobernación bonaerense. Cerca de Patricia asignan esa especie a maldades generadas desde “Uspallata”, como se llama a la sede de la Jefatura de Gobierno porteña, ubicada sobre la calle con ese nombre en el barrio de Parque Patricios.



Mauricio Macri tras una reunión con Patricia Bullrich en Villa La Angostura

Otro asunto a atender es el momento de la relación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Y por eso, sorprendió a muchos la incorporación al Gobierno porteño de una persona clave para el ex Presidente. Gabriela Ricardez ha sido titular de la Secretaría de Contenidos junto a Hernán Lombardi, quien fue responsable de Medios Públicos, durante la gestión presidencial de Cambiemos. Ricardez siguió cerca de Macri tras salir de la gestión y lo acompañó, por ejemplo, en la organización de las presentaciones de su libro “Primer Tiempo”. Ahora, la mujer es la nueva responsable del Complejo Teatral porteño, sucediendo allí a Jorge Telerman, quien pasó a dirigir el Teatro Colón. Cerca de Mauricio Macri, afirman que se trata de un reconocimiento a la trayectoria profesional de la actriz y directora teatral y de ninguna manera, un aval o gesto para con Larreta.

Cerca del jefe de Gobierno porteño lo consideran un “mimo” de Horacio a Mauricio. Otros, un poco”mal pensados”, lo ven como un acercamiento más entre los hombres, tras la incorporación de Jorge Macri al Gabinete porteño y la veloz entrada en juego electoral del hoy ministro de Gobierno capitalino en la carrera por la sucesión en la Ciudad. Ay la rosca, la rosca…



Horacio Rodriguez Larreta y Mauricio Macri. Foto archivo AFP

Termo y mate

Un protagonista de la semana que pasó fue Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en Argentina. Primero fue porque el movedizo embajador se reunió con la vicepresidenta de la Nación. Cristina Kirchner posteó luego una foto de la cita protocolar, destacando que le había planteado al estadounidense su proyecto de buscar fondos de argentinos no declarados en el exterior. En cambio, Stanley contó de que hablaron sobre los chocolates patagónicos. Puntos de vista… Al otro día, Stanley -fiel a su cepa diplomática- se reunió con la dura opositora Patricia Bullrich y puso en Twitter la foto de esa reunión. Pero lo más llamativo es que el abogado de Dallas adquirió en estos tiempos en Buenos Aires una extraña predilección: por los termos para mate de una conocida marca. Por eso, el embajador va a las reuniones y regala termos Stanley a sus interlocutores, quienes se van felices con el noble (y cotizado) termo. Cuando me levanto temprano a la mañana, me cebo unos mates y riego las plantas…



La vicepresidenta Cristina Kirchner reunida con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley

Abrazotes

El domingo último, hubo un encuentro político-religioso-comercial en Sunchales, provincia de Santa Fe. La firma Sancor Seguros auspició un espacio de diálogo interreligioso en el que no faltaron las postales políticas. Tal vez la más llamativa fue el abrazo que el radical Enrique Nosiglia le dio a un peronista bonaerense. “El Coti” vio en un rincón del lugar a Juan Pablo Biondi, el ex vocero de Alberto Fernández. La escena de la fluida charla entre Nosiglia y Biondi fue observada por el diputado radical Mario Negri y la senadora santafesina Carolina Losada. A metros, el jujeño Gerardo Morales hacía arrorró a su pequeña hija y Margarita Stolbizer esquivaba la charla entre el empresario Marcelo Figueiras -de Richmond- y el sindicalista Víctor Santa María. El tucumano Juan Manzur, en tanto sonreía (como siempre) mientras saludaba al local Ricardo Lorenzetti. Pasillos campestres…