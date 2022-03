Entre la bronca por el arbitraje en el empate agónico y el balance de unas Eliminatorias redondas. El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se lamentó por la igualdad en Ecuador, más allá que le permitió alcanzar el récord invicto de Alfio Basile, y lanzó duras críticas a la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus.

El santafesino de 43 años valoró que la Albiceleste, clasificado al Mundial de Qatar 2022 con mucha anterioridad, “se adaptó a todo” en un campeonato “tremendamente difícil”, en el que acumula 39 puntos, seis menos que el ganador Brasil, con el que tiene un pendiente que disputará en junio.

“Las Eliminatorias Sudamericanas son tremendamente difíciles y este equipo se adaptó a todo. Los más jóvenes se sorprendieron de lo difíciles que son. Estamos enormemente satisfechos. El equipo no perdió y dio la cara en cada partido. Lo jugó como correspondía, como hoy, donde no se podía jugar; fueron unas Eliminatorias muy buenas”, evaluó Scaloni, en conferencia de prensa.

Pero el 1-1 en Guayaquil, ante 60 mil personas, le dejó un sinsabor al entrenador, más allá de haber alcanzado el récord de 31 partidos invictos: “Prácticamente no se podía jugar al fútbol por el calor. Ellos no tuvieron situaciones de gol hasta el último minuto; las condiciones no daban para mucho”.

“En el primer tiempo hicimos un buen partido. En el segundo, ellos empujaron más, pero sin chances hasta la última jugada”, opinó el nacido en la ciudad de Pujato, en mayo de 1978.



Lionel Scaloni durante el empate frente a Ecuador. Foto: FRANKLIN JACOME / AFP.

El arbitraje del brasileño Claus y la utilización del sistema VAR en el polémico penal que le quitó la victoria a la Argentina, no pasaron desapercibidos para Scaloni, que reclamó la ausencia de la tecnología para revisar la brutal patada a Alexis Mac Allister.

“No sé si fue permisivo, pero sí me parece lamentable que no haya ido al VAR en la jugada de Mac Allister. No le encuentro explicación. Tiene un raspón encima de la rodilla, demasiado alto. Muy difícil de explicar la actuación del árbitro”, se quejó Scaloni, sobre el brasileño Raphael Claus.

“Fue una fecha muy difícil, por las lesiones y las sanciones. Llegamos con algunos jugadores justos. Hoy (Germán) Pezzella salió del banco porque tuvo fiebre, (Joaquín) Correa también y (Ángel) Di María no estaba en condiciones. Agradezco el esfuerzo de todos y el equipo no se resiente entre quien entre”, cerró Scaloni.

El entrenador albiceleste viajará a Madrid como escala de su desembarco en Doha, donde además de visitar las instalaciones elegidas como búnker para el Mundial, participará el próximo viernes del sorteo de los grupos de Qatar 2022.