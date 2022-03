Cuando el artista plástico Martín Penedo llegó el viernes 18 de marzo al Hipódromo de San Isidro para asistir al festival Lollapalooza, su principal objetivo era que los integrantes de la banda Foo Fighters vieran sus cuadros.

Sin embargo, Penedo no sólo consiguió que el retrato del cantante Dave Grohl llegara al escenario, sino que el propio Grohl le dedicó un tema.

Como si fuera poco, luego le regaló el cuadro a su amigo y baterista del grupo, Taylor Hawkins, quien falleció repentinamente pocos días después del show.Ahora, el paradero del cuadro es todo un misterio y la anécdota cobra otro sentido, como una de las últimas posesiones de Hawkins antes de morir en un hotel de Bogotá.



Brian May x 2, un trabajo a pedido de Queen.

El periplo de Penedo y sus cuadros en el Lollapalooza empezó antes. El primer día del festival, el artista de Remedios de Escalada, partido de Lanús, se acercó al evento con sus materiales para pintar, dispuesto a vivir una nueva experiencia. Con el correr de las horas hizo cuadros de Miley Cyrus y Nicky Nicole que tuvieron una gran repercusión en Twitter.

Sin embargo, el hecho trascendental fue que el video de Tin -como lo conocen en las redes- llegó a manos, nada más ni nada menos, que de Cyrus, quien no dudó en elogiarlo y en hacer circular el video en sus cuentas personales

El sábado decidió pintar un cuadro de Julian Casablancas, el líder de la banda de rock The Strokes. Aunque la obra estuvo lista, no logró acceder a ninguno de los miembros de la agrupación. Lejos de desanimarlo, esto lo llevó a querer que el domingo los Foo Fighters vieran su obra a toda costa.



En el Lollapalooza, con el cuadro de Miley Cyrus.

“El sábado estábamos con el retrato de Julián Casablancas y mi prima dijo de ir a pasear el cuadro, la gente se sacó fotos, charlamos con Andy Kusnetzoff. Hablábamos con la gente de cómo hacer para hacerle llegar el cuadro a Grohl y todos se ofrecían a ayudarnos”, explica Penedo.

Lo que destaca Tin es la ayuda de la gente y la buena onda que predominaba. Insiste en el hecho de que todos querían colaborar para que él pudiera cumplir su sueño: que David Grohl viera el retrato que Penedo había hecho de él.

“Decidimos ir por la gente, pero por el costado derecho pegado a la valla, para no molestar. Cuando empezó el show estábamos ahí y la gente prendía los celulares para enfocarnos y que Grohl nos viera. Nos vio el de seguridad que antes nos había sacado y nos agarra el cuadro. Lo recuperamos gracias a mi Prima Mariela y no sabíamos qué hacer. Ahí fue cuando encaramos por el medio de la gente. Las personas nos ayudaron y se abrieron, aplaudían porque venía el cuadro otra vez, y se lo iban pasando de mano en mano”, cuenta Tin entusiasmado.



Un regalo para el legendario rockero argentino Willy Quiroga, por los 50 años de La Biblia de Vox Dei.

Mientras tanto en el escenario los miembros de la banda no podían entender qué era lo que acontecía en el medio del público, por lo que aplazaban la actuación ya que querían saber qué era lo que estaba pasando.

“Grohl estaba por empezar un tema y no lo hacía porque veía que algo pasaba. La gente cantaba ‘déjenlo pasar’. Cuando Grohl enfoca dicen ‘dénmelo’ y ahí enfocaron el cuadro. Él tira eso de ‘fucking Picasso’, hace que me lleven al costado para ver el show. Me dedicó el tema y la gente empezó a corear el nombre Picasso”, relata el artista.

Los Foo Fighters no sólo elogiaron el cuadro sino que también decidieron llevárselo con ellos. En medio del show, Grohl explicó que no quedaría bien tener un cuadro de su propia cara en su casa, por lo que se lo regaló al baterista de la banda Taylor Hawkins. El cuadro partió con ellos desde Argentina hasta Colombia, lugar donde Hawkins falleció el viernes 25. Luego de este hecho el destino del cuadro es desconocido.

Aunque Penedo se haya hecho conocido por esta situación tan particular el artista se dedica al arte como su medio de vida desde hace décadas. Tin empezó a dedicarse al mundo de las pinturas y el rock a fines de los años 90, cuando comenzó a pintar remeras de los Beatles en la feria artesanal de Plaza Francia.

Desde sus inicios, su inspiración fue la música. Desde artistas como Charly García a bandas y músicos internacionales como Queen y Elvis Presley.

“Pinto sobre la música, porque es lo que me inspira. A veces pinto una escena de una película porque la rockeó. Maradona y Miley Cyrus tienen rock, vienen a romper con algo. Miley tiene una actitud rockera, ahora sacó temas de rock de otras bandas y los reversionó. Ahí la empecé a redescubrir”.



Freddie Mercury y sus dos looks en distintas etapas de Queen.

Penedo también enfoca sus dotes artísticas a la enseñanza ya que desde hace años dicta clases de pintura en el municipio de Almirante Brown.

“Mis clases las doy así: primero intento que prueben y después les voy dando la teoría. La teoría te va diciendo después si está bien o está mal, o cuál es la mejor manera de encauzarlo. Siempre le digo a mis alumnos que busquen lo que les nace a ellos”.