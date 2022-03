Una supuesta y polémica revelación de Luis Ventura sobre el pasado amoroso de Beatriz Salomón (1953-2019) indignó sobremanera a Ana Rosenfeld, y derivó en un fuerte cruce entre ambas figuras de América.

La tensa discusión comenzó este martes a la noche cuando el periodista era entrevistado por Ángel de Brito al aire de LAM (El Trece, lunes a viernes a las 20) y él le preguntó si había tenido algún enfrentamiento con la reconocida abogada.

“Tuvimos un par de encontronazos y ahora bueno, convivimos“, reconoció el conductor de Secretos verdaderos (América, sábados a las 20). “Están bien”, evaluó De Brito. A lo que Ventura agregó: “A ver… hay algo que a mí me dolió y es la mentira, de qué manera se nos puso a Rial y a mí adentro de la mochila del tema (Beatriz) Salomón. Y todo el mundo sabe quiénes fueron los responsables”.

“En el caso ese (por la cámara oculta del exmarido de Salomón, Alberto Ferriols, con una chica trans), a Beatriz lo que le dolía era sentirse traicionada por ustedes, porque la llevaron al programa para ver en vivo lo que estaba pasando en el ciclo anterior (por Punto Doc)”, le recordó Ángel. “No, no es así”, se defendió el presidente de APTRA.



El cirujano plastico Alberto Ferriols y su exmujer, Beatriz Salomón, en “Intrusos en la noche”, en octubre de 2004.

“Yo sé…”, comenzó a decir Ana cuando Luis la interrumpió: “Yo tengo una grabación de Ferriols donde te nombra. Entonces vos sabés lo que hablaste conmigo… Voy a contar algo que no lo sabe nadie: la señora Salomón, que en paz descanse porque yo no le voy a guardar rencor, porque a mí también me dolió su partida, porque yo tenía una excelente relación…”, empezó a decir.

Y siguió: “Voy a contar dos cosas: la señora Salomón era la amante de un exjuez federal famosísimo, casado, con hijos, en ese momento…“. “Pero igual no se merecía todo lo que le hicieron”, opinó Yanina Latorre.

“¿Pero quién le hizo? Si apuntás para acá estás equivocada“, le aseguró Ventura, quien además dijo que la exvedette un día lo llamó “porque en América estaban promocionando una cámara oculta a un famoso médico que hacía operaciones clandestinas” y, al parecer, ella creyó que hablaban de su marido y quería saber al respecto.

Lo cierto es que Ventura siguió disparando munición pesada a lo que Rosenfeld, harta de escucharlo ventilar supuestas intimidades de la fallecida actriz, le preguntó de frente: “¿Te parece bien hablar de esto?“.

“No, pero yo…”, intentó responderle el periodista. “No, dejame terminar. Podemos hablar todo lo que quieras de si estuvo bien o estuvo mal (la cámara oculta) pero a mí lo que me parece mal es que vos ventiles algo que ni yo sabía y hoy están escuchando sus hijas“, le explicó, visiblemente enojada, quien fuera la abogada de Beatriz durante sus últimos años de vida.



Ventura y Rosenfeld se dijeron de todo al aire de “LAM”. Captura de TV

“Si yo te lo conté en un ascensor y vos sabías, si me dijiste ‘te ponemos (en la denuncia) pero en realidad vamos contra la empresa y la productora'”, le recordó, casi a los gritos, Luis. “No me gustaría volver sobre Salomón sobre cosas que no puede defenderse“, aclaró De Brito.

En tanto, Rosenfeld sumó enojada: “Estamos hablando de algo diferente. Quiero terminar lo que estaba diciendo: acá no estamos discutiendo la cuestión Beatriz Salomón con vos… lo que me pareció mal y por eso interrumpí es que hoy nos pueden estar mirando las hijas o cualquier miembro de su familia y no voy a permitir que digas que mientras estaba casada con Ferriols tuvo un amante que fue un juez y no me consta ni lo sé”.

“¿Es un delito eso?“, le preguntó Ventura. “No, pero no lo sabe nadie, ni la familia de Beatriz. El resto que vos opinás está bien”, le contestó la reconocida letrada antes de que Ángel diera por terminada la discusión.

