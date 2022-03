Sarampión.

Este fin de semana, el Ministerio de Salud de la Nación informó un caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a una mujer de 25 años, gestante de 9 semanas, quien fue atendida en un centro de salud privado con sospecha de Covid-19.



El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave o fatal, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Afecta sobre todo a los niños y en algunos casos puede ser letal. Los principales síntomas son fiebre y manchas rojas en la piel o exantema en la piel.



El Ministerio de Salud dio a conocer recomendaciones para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país. La vacunación es la única forma de prevenir el sarampión, no existe tratamiento. El esquema según Calendario Nacional de Vacunación incluye 2 dosis de la vacuna Triple Viral: a los 12 meses y a los 5 años de edad.



Todos los mayores de 5 años, adolescentes y adultos están protegidos si:

– acreditan esquema de vacunación de dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral)

– o cuentan con anticuerpos contra sarampión. Se comprueba a través de un estudio que se realiza en laboratorio (serología IgG positiva).

– Las personas nacidas antes de 1965 no requieren ser vacunados por considerarse inmunes (protegidas).



Hay que tener en cuenta que la vacuna doble o triple viral está contraindicada en embarazadas. Por lo que es indispensable que todos los contactos directos de la embarazada cuenten con las dosis de la vacuna contra el sarampión correspondiente a su edad. Luego del parto, puede recibir la vacuna y a través de la lactancia brindarle protección a su bebé.



Por su parte, las personas nacidas después del año 1965, de no contar con serología IgG + contra el sarampión, deben recibir dos dosis de vacuna doble o triple viral, separadas por intervalo mínimo de 4 semanas.



Hay que tener en cuenta que la vacuna doble o triple viral se puede aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna pero, en sitios diferentes. Las vacunas a virus vivos atenuados (varicela, triple viral y fiebre amarilla), si no se aplican simultáneamente debe respetarse un intervalo de al menos 4 semanas entre una y otra aplicación. “La vacuna es obligatoria y gratuita en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país”, indicó el Ministerio.



¿En qué casos NO se recomienda recibir la vacuna doble o triple viral?

Aquellos que presenten alguna de las siguientes contraindicaciones:

– Reacción alérgica grave (anafilaxia) a componentes de la vacuna

– Niños inmunocomprometidos

– Inmunodeficiencia primaria

– Infección por VIH con recuento de CD4 < 15%

– Inmunosupresión por drogas

– Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos

– Enfermedad oncológica

– Embarazadas

– Niños menores de 6 meses



Síntomas

Las manifestaciones clínicas son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Sus complicaciones son respiratorias como neumonía y neurológicas como meningoencefalitis. No tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1000 personas que tienen la enfermedad.



Calendario de vacunación

De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola aplicada después del año de vida (, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

Personal de salud: Todas las personas que trabajan en el nivel asistencial (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc.) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.