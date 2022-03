DC Comics acaba de hacer oficial la contratación de Sharon Stone para hacer de villana (a los 64 años). La estrella de Hollywood encabezará el reparto de Blue Beetle en el papel de Victoria Kord, un personaje escrito especialmente para el filme, ajeno a los cómics.

Si bien no hay detalles precisos, los habitués del Planeta DC ya estarán linkeando a Victoria con el héroe original de los cómics, Ted Kord. Lo cierto es que el parentesco o lazos familiares aún no han sido confirmados. Se sabe, el género de superhéroes es, por lejos, el más taquillero de los últimos años en Hollywood. Y Blue Beetle, producida por la Warner, es la primera historia de este universo protagonizada por un héroe latino.

Stone compartirá el casting junto a Raoul Max Trujillo (de la serie Mayans M.C.), que se ha unido a la producción como Carapax, The Indestructible Man, y Xolo Maridueña (Cobra Kai), que debutará en el cine como Jaime Reyes; el álter ego de Blue Beetle, un justiciero con poderes especiales capaz de emitir energía.

Además, Bruna Marquezine hará de Penny, la protagonista femenina, y tendrá escenas con otros actores latinos como Belissa Escobedo o Harvey Guillén. La película -que en su origen iba a ser un estreno de HBO Max- será dirigida por Ángel Manuel Soto, con guion a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer.

Villana hot en “Bajos Instintos”



Stone evocó la infartante escena de “Bajos Instintos” para Vogue Portugal.

Pero si pensamos en Sharon Stone como villana, imposible no recordarla en Bajos Instintos, el exitoso y polémico filme de 1992 dirigido por Paul Verhoeven. Allí, Stone personifica a la misteriosa y malvada novelista Catherine Tramell, siempre en la mira del detective Nick Curran, a cargo de Michael Douglas.

La pareja exudaba un erotismo explosivo en cada fotograma. Pero sobre todo en la famosa escena en la que Stone, al ser interrogada en el departamento de policía, decide cruzarse de piernas justo delante de Douglas… está sentada, con un ajustado vestido blanco que apenas le cubre los muslos, y no lleva ropa interior. Es, acaso, el cruce de piernas femenino más recordado de la historia del cine…

De todas maneras, habrá que recordar que esta no es la primera vez que Stone hace de mala para DC Comics; en 2004 le dio vida a Laurel Hedare para Catwoman. Si bien el filme no tuvo buenas críticas, el público más ratonero la recordará junto a Halle Berry, la protagonista estelar.



Sharon Stone junto a Halle Berry en la presentación de “Catwoman”. (Kevin Winter/ Getty-Afp).

Un largo camino, muchacha

En poco más de cuatro décadas, Sharon Stone fue hilvanando una carrera exitosa. Entre su debut como extra -chica rubia en un tren- en Recuerdos (1980), de Woody Allen, y su actuación más reciente, el año pasado en What about love (de Klaus Menzel), hay que destacar sus trabajos en The Muse (2000) y The Mighty (1999).

Pero sobre todo, esa mujer desesperada y pasada de alcohol y drogas que hace en Casino (1995), del gran Martin Scorsese, papel por el que fue nominada a mejor actriz, y que le reportó un Globo de Oro como actriz dramática.

Hace poco​, cuando le preguntaron a Scorsese qué pensaba de la clara tendencia del cine actual, copado por películas de superhéroes de los cómics, el maestro neoyorquino fue tajante: “¿Cómo definiría el cine actual? Gente volando”.

Hacia allí vuela Sharon Stone.

