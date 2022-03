La prestigiosa Universidad de Nueva York NYU anunció que le entregará un doctorado honorario a Taylor Swift. La cantante también será la encargada de dar el tradicional discurso de graduación para los alumnos que terminan sus estudios en la institución.

Más precisamente, Taylor Swift recibirá un doctorado honoris causa en Bellas Artes para reconocer su exitosa carrera musical, que incluye once premios Grammy y muchas otras distinciones de la industria discográfica y premios del público, y que fue objeto de un curso en esa universidad neoyorquina.



Taylor Swift en el estreno del film “Cats”, en 2019. Foto: AFP

Entre otras distinciones, Taylor Swift fue la primera mujer en conseguir tres veces el premio a álbum del año en los Grammy.

El acto será en mayo



Taylor Swift, en los Grammy 2021. Foto: EFE.

El evento tendrá lugar en el Yankee Stadium el próximo 18 de mayo por la mañana. Por la tarde, además, tendrá lugar la misma ceremonia de graduación para los alumnos tanto de 2020 como de 2021, que no pudieron disfrutar de la celebración en su momento debido a la pandemia.

La activista Judith Heumann, conocida por su lucha a favor de las personas discapacitadas y quien también recibirá un doctorado honoris causa, será quien dé el discurso de estas promociones.

“No puedo ni exagerar de lo emocionado que estoy de volver a reunirnos en persona los graduados, los padres, los profesores y los homenajeados para la ceremonia de graduación de la NYU”, dijo en un comunicado el director de la institución, Andrew Hamilton, que añadió que “pocos grupos de graduados merecen más una celebración que estas clases” por las dificultades que han encontrado en sus estudios.

Ni lenta ni perezosa



Taylor Swift en los Globos de Oro 2020. Foto: AFP

Asimismo, Taylor Swift aprovechará para lanzar ese día I’m feeling 22, una colección de merchandising, homenajeando así tanto su canción 22 como la edad de los graduados. Habrá remeras, buzos, globos, calcomanías, bolsos de tela, cuadernos, adornos y hasta un juego de vasos, platos y servilletas, cuyos precios oscilan entre los 10 y los 72 dólares.

Swift, cuya madre es una ejecutiva de marketing de fondos mutuos y su padre es corredor de bolsa, siempre creyó que se uniría a la educación superior. “Mis padres fueron a la universidad, así que pensé que eso era lo que iba a hacer, pero la vida dio un giro diferente”, dijo Swift a MTV en 2008, y agregó que la universidad es “una herramienta maravillosa para completarte y obtener todos estos Habilidades en redes sociales”.

Claramente, los fanáticos de Swift consideraron que sus habilidades ya estaban bien adquiridas. Como uno tuiteó, “Ya es hora de que la Dra. Taylor Swift se convierta en una cosa. He estado yendo a terapia con ella durante años”. Otro enumeró varios de los grandes logros de Swift como justificación, escribiendo: “cantante, actriz, ganadora de un Grammy, artista de la década y ahora doctora en bellas artes… no hay nada que Taylor Swift no pueda hacer”.

Como filántropa, apoya la educación artística, la alfabetización de los niños, los fondos de ayuda ante desastres naturales, el feminismo, los derechos LGBT e instituciones de beneficencia para niños enfermos

