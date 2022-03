El tránsito en las autopistas y principales avenidas de ingreso a la ciudad de Buenos Aires se ve afectado por el acampe piquetero en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. La protesta también mantiene interrumpido el Metrobus

Organizaciones sociales se instalaron desde ayer sobre la avenida 9 de Julio en reclamo de mayor asistencia alimentaria a comedores comunitarios y creación de puestos de trabajo y se prevé que la medida se extienda hasta mañana.

La protesta se extiende desde Avenida de Mayo hasta Avenida San Juan, lo que impide el paso vehicular por la zona y la senda del Metrobus. De acuerdo a los organizadores se llegaron a instalar unas 2.500 carpas.

Personal policial y de tránsito de la Ciudad realiza desvíos en varios puntos del centro porteño para facilitar la circulación vehicular: en avenida Belgrano y Entre Ríos, Belgrano y Salta, Belgrano y Lima, avenida Independencia y Paseo Colón, avenida Independencia y Bernardo de Irigoyen, avenida 9 de Julio Norte y San Juan e Hipólito Yrigoyen y Lima.

También hay desvíos en Estados Unidos y Lima, Chile y Lima, México y Lima, Venezuela y Bernardo de Irigoyen, Alsina y Salta, avenida Hipólito Yrigoyen y Salta, Alsina y Salta, avenida 9 de Julio Sur y Avenida de Mayo, Moreno y Bernardo de Irigoyen, Alsina y Lima y en Autopista 25 de Mayo y bajada Constitución.

Además se espera para las 9.30 la una concentración en Avenida de Mayo 869, frente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), por parte de organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

A las 10 se reunirán militantes del Polo Obrero Tendencia, en la estación Constitución, para marchar más tarde al Ministerio de Desarrollo Social en avenida 9 de Julio al 1900.

En el Gobierno endurecieron su postura: sostienen que no cederán a los reclamos y que no habrá más planes. Piensan en el programa de reconversión laboral. Los piqueteros se habían reunido con el ministro Juan Zabaleta y ya les había adelantado que no habría más fondos. “No nos puede extorsionar”, sostienen en el Gobierno.

Además, Zabaleta reiteró: “Cortando calles no los recibo”.

Desde la administración porteña se habían quejado de que el Gobierno nacional no intercede para evitar una protesta que es de naturaleza social.

“Miran el reclamo por la ventana”, indicaron a Clarín desde el Gabinete de la Ciudad, en alusión a la tarea del ministro Juan Zabaleta y de su par de Seguridad, Aníbal Fernández.

