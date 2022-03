Desde 2009, cada 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans. La iniciativa, abrazada a nivel internacional, fue impulsada por Rachel Crandall, psicoterapeuta y cofundadora de la organización Transgénero Michigan.

En Argentina, el colectivo travesti-trans cuenta con una larga lucha contra la opresión, que derivó en conquistas como la ley de Identidad de Género (26.743), de 2012; o la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” (27.636), de 2021.

Sin embargo, queda un largo camino por delante. Por segundo año consecutivo, se repite la pregunta “¿Dónde está Tehuel de la Torre?”. El joven trans fue visto por última vez cuando se dirigía hacia un trabajo -precario- que nunca existió. Continúa desaparecido.



La pregunta sobre el paradero de Tehuel, el joven trans desaparecido desde marzo de 2021, es bandera de movilizaciones. Foto: Lucía Merle (Clarín).

El 70% de las transmasculinas no se realizan consultas médicas por la discriminación. Y las mujeres trans constituyen el grupo más vulnerado del país. De acuerdo a un estudio de CIPPEC de 2020, su ciclo vital ronda los 37 años. 40 años menos que el promedio de la población. El mismo que en la Edad Media.

Los transfemicidios y travesticidios (nueve en 2021, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación) son el último eslabón de una larga cadena de violencias.

“No queremos ser más esta humanidad”, expresó una vez la “artivista” y escritora travesti Susy Shock, condensando un reclamo generalizado. Clarín habló con militantes, representantes del Gobierno y de organizaciones de la sociedad civil sobre el recorrido y las demandas actuales de la comunidad.

Sobrevivientes: derecho a la memoria y la reparación histórica

En Colegiales, se encuentra el Archivo de la Memoria Trans. Referencia imprescindible para reconstruir la historia -negada- de las personas travestis y trans en Argentina, nació a partir de la necesidad de (re)encuentro. “De sabernos vivas”, acota una de sus creadoras.

Lo impulsaron Claudia Pía Baudracco y María Belén Correa, compañeras de batalla y cofundadoras de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (A. T. T. T. A).



Foto: Fondo documental Marcela “La Rompechoches” Soldavini, del Archivo de la Memoria Trans. Instagram: @archivotrans.

“Mi amiga era una coleccionista de recuerdos. Juntaba fotos, boletos, anécdotas. Siempre decía, en broma: ‘Esto algún día va a ir a mi museo'”, recuerda María Belén. El proceso llevó su tiempo.

Claudia falleció poco antes de la sanción de la ley de Identidad de Género. María Belén heredó una caja con todos los papeles. “El 2012 fue un hito para la comunidad trans, como lo fue la vuelta de la democracia en 1983 para las personas cisgénero. Pasamos a tener una identidad: antes solo había mecanismos de persecución, cuyos métodos cambiaban según quién estuviera en el Gobierno”, relata.

Recién entonces pudo “mirar para atrás”. Primero, armó un grupo cerrado de Facebook. Años después, el material se hizo público. En 2017, el proyecto tuvo su primera muestra en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA.

“Los archivos interpelan a los relatos oficiales”, indica la activista. Se inspiró en el trabajo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: “también ellas se apoyaron en la memorias de las y los sobrevivientes para reponer las pruebas que el Estado se había encargado de borrar”.

Magalí Muñiz es parte del equipo de digitalización de fotos desde 2017. Comenta que uno de los reclamos centrales del Archivo es la reparación histórica.

“Las más grandes no nos vemos favorecidas por el cupo, no tenemos estudio, porque la mayoría solo podía sobrevivir a través del trabajo sexual. No tuvimos oportunidades. Queremos nuestro derecho a una vejez linda“, explica.

Y continúa: “Si no tenemos formación, trabajo, techo fue por culpa del Estado, de la sociedad, de la familia, de los daños que nos han hecho durante los años que vivimos presas”.



Karina Urbina manifestando frente al Congreso Nacional, 29 de septiembre de 1991. Foto: Diario Crónica. Recuperada y digitalizada por el Archivo de la Memoria Trans.

Ella conoció las cárceles en democracia y dictadura: “Las personas trans fuimos presas, perseguidas e incluso asesinadas o desaparecidas por nuestra identidad de género”.

Tuvo amigas que conocieron distintos centros clandestinos de detención. Ella misma pasó por la Comisaría 1° de Tigre, que funcionaba como tal, antes de cumplir los 20 años.

“Estamos reconstruyendo la memoria, para llegar a la verdad y así tener justicia”, resume.

En una de las paredes del Archivo está la foto que la escritora Camila Sosa Villada usó para la tapa del libro Las malas. “La eligió Camila, qué divina es. Dos niñas a caballo, respirando la libertad de poder mostrarse, de poder ser. ¿Qué hermoso, no?”, pregunta Carmen Ibarra, integrante del Archivo.



“Liza y Silvita en un caballo” (1997). La foto, que es parte del reservorio del Archivo de la Memoria Trans, fue elegido por la escritora Camila Sosa Villada como tapa de su aclamado libro “Las malas”.

Tiene 63 años y se encarga de la preservación digital. “Creo que fuimos activistas antes del activismo. Siempre estuvimos defendiéndonos, imponiéndonos para que nos acepten y nos respeten. Vivimos en una época en que nos tocaron todos los palos”, narra.

Al igual que Maga, fue perseguida y presa por su identidad en numerosas ocasiones. La torturaron tras el golpe de Estado de 1976. Y, en democracia, fue víctima del abuso por parte de las fuerzas de seguridad, de los Códigos de faltas y contravencionales.

“Acá estamos las que sobrevivimos por milagro. Muchas se exiliaron a otros países, o dentro de nuestro país”. Entre lágrimas, recuerda que ella tuvo que exiliarse “dentro de sí misma” y ocultar su identidad autopercibida, para intentar encajar con los mandatos.

“Siento que la sociedad y los Gobiernos me robaron casi cuarenta años de mi vida. No pude ser lo que quería ser. Ahora me voy construyendo día a día como una persona trans. No quiero que nadie tenga que contenerse, que postergarse. Tenemos que ser libres de pensamiento, de cuerpos, de prejuicios”, concluye.

Rememora el pasado de dolor y tristeza, de rechazo familiar, de mudarse cada dos meses con pocas pertenencias a cuestas, de desarraigos, de razias policiales, de inyectarse en el cuerpo siliconas y aceite de avión, de arrestos por desacato o “vestirse de mujer”… pero también de resistencia.



Fuente: Archivo de la Memoria Trans AR. Instagram: @archivotrans.

Frente al maltrato constante, surgía la respuesta en forma de apoyo mutuo y movilización. Carmen se reconoce como parte de un camino.

Su trabajo le otorgó la posibilidad de volver a conectar con viejas amigas y de encontrarse diariamente a sí misma, armar su propia identidad.

El Archivo de la Memoria Trans exige al Estado argentino que reconozca el “genocidio, la violencia y la persecución sistematizada que ejerció sobre la comunidad a través de políticas de reparación para las sobrevivientes”.

Políticas actuales y perspectivas

“Argentina es un país de avanzada en término de derechos de las personas travestis y trans. Por la Ley de Identidad de género, que está por cumplir una década; por la posibilidad de tener un DNI no binario (o por fuera del binomio varón-mujer); porque hay un área del Estado específica abocada a generar construir políticas activas para esta población”.

Quien habla es Greta Peña, subsecretaria de Políticas de Diversidad, dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

La abogada y periodista señala que “la exclusión es histórica y estructural”. Por lo tanto, hay que apuntar a cambios que vayan destruyendo estos cimientos de violencias complejas.



Greta Peña es comunicadora y abogada. Actualmente se desempeña en la subsecretaría de Políticas de Diversidad, dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Foto: @gretapena (Instagram).

“Desde el Estado tenemos que contribuir a un mensaje claro: si se consagran más derechos, la sociedad en general se convierte en un lugar más seguro y libre. Nos beneficia a todos, no solo a la comunidad travesti-trans”.

Sugiere que hay que entender que la diversidad -de edades, religiones, corporalidades, nacionalidades, identidades de género- conforma una riqueza, no una amenaza.

Peña apela a transformaciones culturales profundas, que deben ser acompañadas por medidas tomadas desde las autoridades.

“Sextuplicamos la llegada al empleo en la administración pública nacional y creemos que puede haber un número similar a nivel provincial. También se dieron pasos en el sector privado y en las universidades. Hoy está garantizado el acceso a la salud, a los tratamientos, a la formación y a programas de terminalidad educativa”, asevera.

A su vez, cuenta que, desde la gestión actual, se manejan con “políticas segmentadas”. El objetivo es que las vejeces trans reciban “protección y una vida digna”, que las personas jóvenes puedan formarse y seguir su vocación, y que las niñeces gocen de condiciones óptimas para completar su recorrido pedagógico.

¿Cómo ve el futuro? ¿Puede aumentar la expectativa y la calidad de vida de la comunidad a partir de los derechos conquistados? “Yo creo que vamos a una mejora sustancial, si se combinan los logros políticos y legales con los aspectos culturales”.

Peña sostiene que el colectivo LGTTBI+ hizo de la visibilidad una forma de lucha. “Nuestra estrategia tiene que ver con salir. Eso es el orgullo: mostrarnos, contra los que nos condenan a la vergüenza”.



Los colores del orgullo. Foto: Enfoque Rojo. Instagram: @enfoquerojo.

En ese sentido, concluye que ocupar espacios de decisiones es fundamental. Esto implica, para ella, modificar la imagen estereotipada de las personas travestis y trans, asociada a lo “patológico”; incluir miradas enriquecedoras, que se apartan de lo “normado”.

Señala el caso de Alba Rueda, mujer trans y militante, designada como representante especial sobre orientación sexual e identidad de género en la Cancillería argentina. Un precedente a nivel latinoamericano y global.

Velas en la oscuridad

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, define a la violencia de género como una verdadera “crisis endémica”, que ningún gobierno ha podido resolver y que impacta directamente las vidas LGTTBI+.



Mariela Belski es Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Es abogada feminista y defensora de los derechos humanos en todo el mundo. Foto: @mariela.belski (Instagram).

Si bien reconoce que durante el último año se lograron normas de vanguardia, entiende que el Estado falla en su implementación. “Existen grandes deudas, como el acceso a derechos humanos básicos y a una Justicia con perspectiva de género”, detalla la abogada.

“Por otro lado, la aplicación efectiva de la Educación Sexual IntegraI no binaria ni heteronormativa en todas las escuelas del país es un eslabón necesario para que las personas travesti y trans puedan vivir orgullosas, libres de miedo y violencias”, agrega.

Según el último dato oficial, a 16 años de la sanción de esta ley, el 60 % de los estudiantes de escuela media quisiera mayor información sobre diversidad y el 16% de las escuelas secundarias debieron intervenir frente a situaciones de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

La especialista remarca que la falta de oportunidades, salud, educación, vivienda y empleo erosiona los proyectos de vida de las personas travestis y trans. Así lo indican las diferentes agrupaciones.

Además, habla la violencia institucional, el acoso callejero y la reproducción de discursos de odio en los medios de comunicación como problemas a atender.

“La Argentina es un país pionero en el reconocimiento y ampliación de derechos a la comunidad”, subraya Belski. Desde la aprobación del matrimonio igualitario, hasta el reconocimiento legal a la identidad de género autopercibida, sin requisitos patologizantes.



Fuente: Archivo de la Memoria Trans AR. Instagram: @archivotrans.

Se trata de “poner en práctica los derechos reconocidos en el marco normativo”. Por eso, Amnistía Internacional plantea la importancia de adoptar mecanismos y políticas públicas -como capacitaciones en todos los sectores del Estado que garanticen un enfoque transfeminista y reparador-, para que las leyes no se conviertan en papel mojado.

“Es urgente trabajar en datos oficiales, completos y actualizados sobre la población LGTTBI+, como herramienta para lograr una mejor medición de los compromisos pendientes”, cierra Belski.

Un pasado cargado de futuro

La comunidad travesti-trans en Argentina persigue la igualdad: es decir, el respeto por la diversidad. Como aquel poema-manifiesto de Pedro Lemebel, parece afirmar: “No necesito disfraz / Aquí está mi cara / Hablo por mi diferencia / Defiendo lo que soy”.

La incansable Lohana Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, había dicho en una entrevista que “si pudiera nacer de nuevo, elegiría ser travesti”.



Lohana Berkins, portadora de la “furia travesti”, en un perfil icónico. Foto: @subcooperativa.

Su nombre, como el de Diana Sacayán (referente, creadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y víctima de un travesticidio) está presente en la ley de cupo laboral. Son figuras de un movimiento que, con diferencias a su interior, se mantuvo en pie contra viento y marea.

Las peleas son colectivas y trans-generacionales. Como sintetizaba Carmen, desde el Archivo de Memoria Trans: “Admiro mucho a las más jóvenes, su valentía, su ímpetu. Esa fuerza se las dieron las que ya no están. Si con tanta pobreza, con tanta persecución, con tanta sangre que corrió alcanzamos todos estos derechos, ellas van a ir por más. Estoy convencida de que lo que tuvimos que pasar, algún día, va a ser un mal recuerdo. Como un caramelo amargo“.

