Aquel gol increíble, desde más de 30 metros tras el pase de Rulli, cuando ninguno podía quebrar la igualdad del partido entre su equipo Racing Club y su durísimo rival Celtic de Escocia, lo colocó en la historia. Por siempre. El tanto más importante para las legiones académicas, que llevan también más de un siglo en los primeros planos del fútbol. El gol de Juan Carlos Cárdenas lo gritó un país entero, más allá de sus camisetas. La Argentina entera era hincha de Racing aquel 4 de noviembre de 1967 en el Centenario de Montevideo, donde “El equipo de José” se convirtió en el primer club de nuestro país en llevarse la Copa Intercontinental al doblegar a los de Glasgow. Aquel gol se hizo historia. Y hasta leyenda, inclusive, en la ironía de los propios hinchas que dicen seguir soñando, y que la pelota tal vez no entre, alcanzada por el arquero Fallon. Anécdotas, en fin, que pintan la grandeza de aquel fútbol que consagró a Racing dirigido por Juan José Pizzutti.

Había tomado a un equipo en declive y lo convirtió, primero, en casi imbatible en el fútbol argentino con una racha invicta que recién pudo quebrarse décadas después. La conquista local de 1966 le dio el pasaporte a la Libertadores del año siguiente y allí también le devolvió el título a la Argentina, después de combates que aún hoy se recuerdan por su cuota de violencia ante Nacional de Montevideo. En la ida en Glasgow ante los escoceses, fue derrota ajustada 0-1, revertida por el triunfo de 2-1 en Avellaneda que dio lugar al desempate y la resolución en el Centenario.

“Son los recuerdos más lindos que me dio el fútbol”, definió Juan Carlos Cárdenas, el admirado y querido “Chango”, ídolo de todas las generaciones racinguistas desde aquel momento. Hacía poco tiempo había viajado a Escocia y recuperado la camiseta de esa tarde histórica, en el museo Legends del Celtic, donde se reencontró con otro de los protagonistas de aquellas batallas, Gemell.

En el desempate, por ejemplo, se sucedieron las expulsiones: Basile y Lennox antes de que terminara el primer tiempo, Jimmy Johnstone (el endiablado puntero escocés) en el segundo. Después, Hughes y Rulli.

Cárdenas había nacido el 25 de julio de 1945 en La Banda, Santiago del Estero, y llegó de adolescente a la primera del club Unión, en la capital provincial. También de adolescente llegó a probarse en la Capital Federal, recibió los consejos -decisivos- de Peucelle para su juego como “centrodelantero” e ingresó a Racing, donde debutó en el 62.

Cedido por una temporada a Nueva Chicago, retornaría para permanecer hasta comienzos de la temporada siguiente: acumuló 297 partidos siendo un emblema del club de Avellaneda y el cuarto futbolista con más presencias en la historia. En ese lapso marcó 89 goles, que lo convierten también en uno de los históricos en la especialidad. Y aún como “9” clásico, no era tanto del estilo del “artillero pescador” o temible en las redes, sino un jugador capaz del juego asociado, de desmarcarse, de complementarse con los “wines” rápidos y típicos de su época.

Esa adaptabilidad hizo que, al llegar Pizzutti para revolucionar el plantel (y el fútbol argentino de la temporada 66), Cárdenas permaneciera como uno de los intocables de la generación previa. El “Equipo de José”, acompañado domingo a domingo por multitudes, tenía a Agustín Mario Cejas en el arco, mientras que su línea defensiva era la del capitán Martín, los centrales Perfumo y Basile, el Panadero Díaz o Chabay habitualmente por el otro lateral. Rulli y Mori trabajaban el mediocampo, con el sube y baja constante del “Bocha” Maschio -recién regresado de Italia y convertido en el DT dentro de la cancha-; Martinoli por la punta derecha, Cárdenas como punta y las entradas de “Yaya” Rodríguez completaban ese equipo en el que también tallaban nombres como Raffo, Cardoso. Los que lo llevaron a la consagración.

En el 72 -después de otras campañas que también incluyeron participaciones internacionales -incluyendo la Copa de Campeones del 69/70- Cárdenas se marchó a México, donde jugó para el Puebla y Veracruz, antes de un breve retorno a Avellaneda y su despedida de la Academia en el 76.

Como técnico estuvo al frente de All Boys, Deportivo Armenio y General Lamadrid (lo llevó a un título del ascenso en el 77), entre otros equipos. “Siempre digo que tengo dos cumpleaños. Uno el 25 de junio y también el 4 de noviembre. Porque me llama mucha gente amiga, me mandan saludos. Todas esas cosas lindas que a uno le ocurren por toda aquella epopeya que logró Racing. Por primera vez un título mundial para nuestro país”. Lo repitió una y otra vez, ídolo por siempre de Racing y el fútbol argentino.