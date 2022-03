“El virus Influenza, que son varios virus, son virus que el año pasado no estuvieron, no circularon en Tucumán. Pero esta año no soló que apareció sino que se adelanto. Es muy importante la vacunación para las personas con vulnerabilidad. La gripe siempre es una enfermedad importante, que produce fiebre mas de 38º, dolor de cuerpo y cansancio que al cuerpo le exige cama, y además el componente respiratorio”, explicó ayer en diálogo con L12 el ministro Luis Medina Ruiz, y detalló que la vacuna antigripal es obligatoria y gratuita.

También recordó que están vacunando a embarazas y puérperas hasta los diez días ya que genera anticuerpos y a través de la leche materna le pasa al bebe hasta los seis meses. “Después seguramente vamos a poder avanzar con el resto de la población”, sostuvo.