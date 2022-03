Foto Reuters.

Con más de cuatro décadas trabajando como actor, a los 67 años Bruce Willis se despide de la actuación a raíz de una lesión cerebral. La noticia fue trasmitida por su familia a través de las redes sociales, donde detallaron cuál es el diagnóstico que recibió el artista oriundo de Alemania y por qué lo imposibilita para seguir desarrollando su carrera.



“Como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, informaron Emma Heming, la actual pareja del intérprete, Demi Moore, su exmujer, y sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.







Page Six, informó que el actor no recordaba casi ninguna de las letras que tenía que decir, no memorizaba las acciones que debía llevar adelante en las escenas que debía interpretar y en una de las películas llegaron a ponerle dobles de cuerpo para simular su figura.



Una alteración del lenguaje producida por un fallo en el sistema nervioso. Esto es la afasia, la patología que ha retirado al actor Bruce Willis y que impide al paciente escribir, leer o hacerlo correctamente además de no comprender lo que le dicen los demás y a veces solo poder hablar con monosílabos.

¿Pero, qué es la afasia? La Asociación de Ayuda a la Afasia la define como “una alteración del lenguaje producida por un fallo en el sistema nervioso. Un problema de comunicación que lleva implícito un problema social. Esta incapacidad total o parcial, implica dificultades relacionales en la vida de las personas que la sufren”.



La afasia viene provocada por lesiones cerebrales que, en su mayoría, afectan al hemisferio izquierdo del cerebro, lo que significa que un hablante normal de una lengua puede devenir en un paciente afásico si, tras un accidente cerebral, queda alterada una zona del cerebro.



No obstante, se desconoce la causa real que provoca una afasia ya que, en última instancia, es una lesión orgánica que se produce de manera fortuita y accidental.



El paciente afásico es una persona “normal” en todo excepto en lo que se refiere al lenguaje, pues no puede escribir, leer o no lo hace correctamente; no comprende lo que le dicen los demás y solo puede hablar con monosílabos.