Daniel Funes de Rioja. Foto: NA.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se refirió al constante incremento de precios y aseguró que “somos la consecuencia de la inflación y no la causa”. En diálogo con Esta Mañana por Radio Rivadavia, el empresario explicó que “cuando sos la consecuencia de la inflación, sea por política monetaria, por falta de previsibilidad o por otras causas, se produce”.



El dirigente industrial señaló que “hay que resolver los problemas de mercado interno” e informó que desde el sector realizaron una serie de propuestas al respecto, como “que haya devolución del IVA a los sectores de menores ingresos pero de forma bancarizada a los efectos de que tengan un mejor acceso y que no paguen un impuesto”, recordando la presión fiscal existente al indicar que “un alimento tiene el 40% de impuestos y la bebida un 50%”.



Asimismo, aseguró que “el diálogo que se generó entre el Gobierno, la CGT y la UIA, desde que se aprobó el salario mínimo en los últimos días, pretende tener una agenda, en la que ya se han planteado dos temas: inflación y energía, que no son temas menores para la industria”.



En ese sentido, hizo énfasis en que “el diálogo tiene que estar dirigido a encontrar propuestas y soluciones, fundamentalmente porque nosotros no estamos mirando a octubre ni a diciembre del 2023, sino a mañana, pasado y todo el 2022”.