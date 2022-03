Tras la polémica que se generó en los últimos días por el lugar que dejó vació Iván de Pineda en La peña de Morfi después de la muerte de Gerardo Rozín, finalmente se supo quién acompañará a Jésica Cirio en el ciclo de Telefe.

En detalle, Ángel de Brito reveló este miércoles al aire de LAM (América, lunes a viernes a las 20) quién será el nuevo conductor del exitoso programa que comenzó allá por 2016 y fue comandado por Rozín.

El nombre, claro está, sorprendió a todos. Es que, tras la baja de De Pineda se dijo que Migue Granados iba a reemplazarlo (aunque Iván no llegó ni a debutar) y, hasta ahora, el nombre del flamante elegido no se había mencionado.

Lo cierto es que según Ángel, Jey Mammón será el encargado de acompañar a Cirio todos los domingos en la conducción del envío musical. “El programa va a seguir con el mismo equipo, pero tendrá algunas modificaciones“, informó además De Brito.



Y sobre el desembarco de Mammón a ese ciclo, añadió: “Le va a meter su piano, sus instrumentos. Es ideal porque le encanta la comida, la música. Le deseo lo mejor”.

Además, Ángel aseguró que todavía se desconoce la fecha en la que lanzarán la nueva temporada de La peña de Morfi, cuya última emisión, realizada hace apenas dos semanas, fue el especial para homenajear a Rozín tras su fallecimiento.

Vale aclarar que Iván había sido confirmado como el sucesor de Gerardo por las mismísimas autoridades de Telefe. De hecho, se dijo que ya se habían grabado las promociones de la nueva temporada con De Pineda a la cabeza.



Al aire de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) la periodista Nancy Duré reveló hace dos semanas que el exmodelo había renunciado al mencionado ciclo. “Todo eso que grabaron no va a salir al aire porque Iván de Pineda decidió no hacer el programa“, aseguró la panelista.

Y agregó: “Terminaron el programa de ayer, llamaron a Jésica, a los productores y les dijeron, se terminó la promoción con Iván de Pineda, porque no se llegó a un arreglo”.

“Quedó también en una posición muy incómoda porque la idea inicial era que él se sume cuando Gerardo no estuviera bien. En el medio fallece”, indicó, por su parte, Maite Peñóñori.



Iván de Pineda iba a reemplazar a Gerardo hasta antes de su muerte.

Luego de eso, Mariana Brey contó al aire de Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11) que De Pineda no habría renunciado sino todo lo contrario.

En detalle, la periodista dijo que al presentador de Pasapalabra (Telefe, sábados y domingos) lo habían despedido de La peña de Morfi por sus insólitas exigencias, y enumeró algunos de los polémicos requerimientos que este le habría hecho a la producción de ese ciclo.

“Me hablan no de una renuncia sino que la producción lo habría desvinculado. Lamento no haber podido hablar con Iván para poder confirmar todo esto, pero voy a dar la versión que tengo, que dice que a él lo desvinculan del proyecto por los pedidos“, dijo Brey.



Gerardo Rozín, en la grabación que dejó para después de su muerte.

Y lanzó, ante la atenta mirada de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Entre los pedidos que hizo Iván uno era no acercarse a la comida… Me llama mucho la atención porque entre los programas que él hizo están los de los viajes y se comía”.

“Y pedía notas donde exclusivamente las hiciera él sin la participación de Jésica Cirio… Y la frase final que me ponen, cosa que a mí me llama la atención y lo quiero decir porque lo conozco a Iván, y me extraña que pueda tener una actitud de divo, pero lo que me dicen es que se hartaron de su divismo“, sumó la exangelita.

Según averiguó Clarín en dicho momento, La peña de Morfi continuaría con otro presentador porque “cuando se definió que Iván iba a ser el conductor invitado era otro el contexto”.

“Frente a este nuevo marco (por el fallecimiento de Rozín), y el homenaje del domingo, decidimos frenar la pelota y ver cómo vamos a seguir. Estamos viendo cuál es la mejor manera para que eso suceda”, le dijeron fuentes cercanas a Telefe a este medio.

