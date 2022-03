Te contamos días atrás, que la conductora de A24 Viviana Canosa tuvo una filosa opinión y generó polémica al asegurar que la actriz Calu Rivero le habría pedido un millón de dólares a su novio ruso para casarse y, por esa razón, la relación llegó a su fin.

En una de sus editoriales, la periodista se refirió al tema y comparó los requisitos nombrados con la prostitución, frente a lo que la actriz optó por contestar a través de Twitter, como te contamos en esta nota: La respuesta de Calu Rivero a Viviana Canosa. A raíz de esto, la conductora de Viviana con vos (A24) volvió a arremeter furiosa contra la actriz y le dio un nuevo round a esta pelea mediática.





Ahora Canosa contratacó y dijo: “Hablando de gente a la que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero. No me contestó como Calu, como yo la conozco, sino como Dignity, se hace llamar así”. Y continuó: “Dicen que uno se jacta de lo que le falta y es muy contradictoria esta chica. Dice que ama a sus ancestros pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aíto de la Rúa”.

“Calu Rivero le hizo un altar a María Magdalena. Esto es de una incoherencia total, absoluta… Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena. ¡Oh, my god! Agarren la Biblia chicas que no muerden”, sostuvo, en respuesta a la comparación que realizó la actriz.

A modo de cierre, expresó: “Ayer en el zapping, mirando los Oscar, vi un poco el Código Da Vinci y me acordé de Dignidad. O sea, no está negando que no está bueno pedirle a un tipo, para casarte, un palo verde. Entienden que esta chica se compara con María Magdalena. Para mi estaba hablando de faso, yo no sé”. ¿Qué dirá Calu Rivero sobre esta nueva arremetida?.