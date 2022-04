Jorge Capitanich. Foto: NA.

Con la mira en las elecciones presidenciales de 2023, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich aseguró que el Gobierno debe trabajar en solucionar los problemas de inflación que configuran un serio daño en la sociedad.



“Tenemos que todos trabajaren un plan antiinflacionario, porque la gente tiene serios problemas, sobre todo en el precio de los alimentos”, caracterizó en diálogo con AM 990, y continuó: “La batería de medidas tiene que tener espalda y apoyo político para garantizar su efectividad. Eso después te da un puente hacia el año 2023, el tema central es que hay que resolver los problemas ahora”. Asimismo, Capitanich definió a la inflación como “un problema de escenario internacional, nacional, regional y provincial” y aseguró que “las buenas intenciones” no alcanzan para hacerle frente a la problemática sino que hace falta adoptar una multiplicidad de medidas que “que tiendan a converger respecto de la reducción de precios”.



“La economía se administra sobre la base de un conjunto de precios relativos: uno tiene el precio de la divisa -que es el tipo de cambio-, el precio de dinero -que es la tasa de interés-, el precio de los bienes -que, en Argentina, tiene alto nivel de concentración en pocos grupos-, el precio de los servicios -que, en general, tiene capacidad regulatoria del Estado en algunos, no en todos- y, por último, la remuneración de los trabajadores, con salarios insuficientes” describió el jefe de la provincia del norte, y continó: “El trabajador no tiene un ingreso digno y, a su vez, el ajuste del mercado laboral se produce por incremento de la informalidad laboral, cómo aumentamos la oferta de alimentos y un sistema de democratización de acceso a los alimentos”.



El gobernador aseguró que es responsabilidad de los actores que componene el Gobierno resolver los problemas que atañana a la comunidad, y afirmó: “Somos los responsables y hemos sido elegidos por la voluntad popular para resolver los problemas de la gente. Para comentar los problemas, obviamente están ustedes (el periodismo)”. En la misma línea, el exjefe de Gabinete hizo referencia a la tensión que atraviesa al Frente de Todos y pidió conquistar la unidad necesaria para la coexistencia de la “multiplicidad de pensamientos” presentes dentro del oficialismo.



“No cabe la menor duda que nuestro desafío es unir fuerzas y voluntades de multiplicidad de pensamientos. Hay que generar una estrategia que nos permita fortalecer la unidad en su diversidad. Nos preocupa y nos ocupa buscarla”, sostuvo Capitanich. Para el gobernador es necesario “un plan de gobierno”, con equipos de alta calificación que se encarguen de analizar y encontrar una solución a los problemas de la sociedad. Además, insistió en cuestionar la interna de la coalición de gobierno tras afirmar que, en lugar de “profundizar las diferencias”, hace falta “hacer el gran esfuerzo para profundizar las coincidencias”.



“No es un problema del diálogo entre Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner). Todos estamos y debemos estar comprometidos en resolver los problemas, hacer el máximo esfuerzo. Hay mucha y buena voluntad y predisposición, la estabilidad política es un valor bien adquirido”, contó Capitanich. Por último, el funcionario del rinón de la vicepresidenta realizó una autocrítica y habló de “las asignaturas pendientes” del Gobierno. En ese sentido, señaló que la inestabilidad macroeconómica “de origen crónico” no fue resuelta e indicó que los problemas de distribución asimétrica del ingreso se agudizaron aunque destacó que al Frente de Todos le tocó asumir en una país complejo.