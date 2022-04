Tras su separación de Lizy Tagliani, Leo Alturria comenzó una relación con Antonela Leal, una joven de Luján que apareció en los medios en los últimos días. Pero el amor duró poco y ahora, ya separados, ella contó intimidades del fugaz noviazgo en una entrevista con Ulises Jaitt en El show del regreso (Radio Ensamble).

“No hablamos hace dos días. Lo último que hablé me pidió disculpas y por equivocarse al nombrarme así, porque lo habían agarrado en el medio del trabajo. Cualquier cosa dijo”, comenzó diciendo.

“Con Alturria hubo mucha piel. Un poco extraño hablar con él. Mucho contacto, mucho mensaje”, reveló, aunque reiteró que ya no continúan la relación. “De repente se cortó. Lo borré de Instagram. No me interesa. No quita que el día de mañana me junte a hablar. Yo hubiese seguido con él”, sostuvo.



Leo Alturria junto a Antonela en una de sus salidas.

Consultada sobre si se arrepiente de haber salido con Alturria, respondió: “No me arrepentí, disfrutábamos mucho. Es un divino, es divertido, muy cariñoso. Es muy atento, caballero, meloso. Tiene muchas cosas buenas, es buena persona, pero se manejó mal”.

Lo cierto es que la mujer salió a hablar en los medios para no quedar como “la tercera en discordia” entre Alturria y Lizy, quienes habían terminado la relación en enero pero seguían manteniendo un vínculo.

“Él, como compañero, sirve mucho tenerlo como amigo, es bueno, te escucha, te pone la oreja”, detalló.

Pero luego, filosa, contó que lo que más le gustó de sus encuentros con Leo fue la intimidad y lo puntuó con un 9. “Un 9 en el sexo le damos a Leo Alturria, es muy cariñoso. No se merece el 10”, sostuvo.



Leo y Lizy cuando todo era felicidad.

A la vez, Antonela contó que él le decía que le gustaba su nariz. Pero no quedó ahí: la mujer también confesó que tuvo su “récord” con el ex de Lizy. “De día, varias horas, desde el mediodía hasta la nochecita. Compartíamos películas, era romántico. Me gustaba mucho en la previa Leo Alturria, así en todo”, detalló.

La mujer dijo que lo que más le gustaba de Leo era “su forma de ser” y que en lo que refiere a su cuerpo era muy prolijito con su depilación.

Finalmente, la joven afirmó que está defraudada por la situación. “No si me usó para pasar el rato, yo iba el sábado y me volvía el martes. Me siento desilusionada. Hice modificaciones en mi trabajo para verlo, me cubrían”, reveló.

Antonela Leal y una primera aparición con polémica

Antonela Leal apareció en los medios una semana atrás cuando fue interceptada por un móvil de Intrusos (América, a las 13). “Sí, nos conocemos hace tres meses cuando empezamos a hablar por Instagram, pero no hay títulos”, dijo la mujer, llamada Antonela.

“¿Son más que amigos?”, repreguntó el movilero. “Sí, hay muy buena onda, él es lo más”, confirmó ella y contó que se veían seguido en las casas de ambos.

Apenas se separaron, circuló una versión de que Leo era manipulador, pero en ese sentido, la mujer fue contundente y defendió a su pareja: “Creo que no es nada de todo lo que dice ella (por Lizy). No sé mucho la interna. Él algo me contó pero no todo”, agregó.

“No creo que sea así como ella dice. Hay un poquito de despecho”, apuntó contra la conductora. “Aparte tengo entendido que ella quiere volver y él supuestamente no. Ella lo quiere, de hecho subió un video de que él era el amor de su vida. Me da un poco de pena, como mujer la re entiendo”, sentenció generando una polémica.

Los dichos de la mujer provocaron la reacción de Lizy, que se enteró de la nueva novia de Leo a través de la entrevista televisiva.

“Me cayó como una puñalada en el medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma. Amo a su familia, yo me siento parte de su familia y además, hace un tiempito que estamos hablando y nos vemos”, aseguró y aclaró que se seguía viendo con Alturria.

JA