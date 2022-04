Foto: NA

El próximo jueves se anunciará oficialmente una nueva etapa del programa de Precios Cuidados acordado entre el Gobierno nacional y cadenas de supermercados.



La medida busca asegurar el abastecimiento de una canasta de productos a valores regulados, según confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien aclaró que en el listado de productos no estarán incluidas las frutas y las verduras “debido a que la producción de los frescos tiene otras características”.



Según lo comunicado por Comercio Interior, el programa seguirá desde el 7 de abrl con la misma oferta de marcas y variedades, es decir, 1.321 productos. Las negociaciones entre Feletti y empresarios arrojaron que las subas mensuales serán de 3% en promedio en el segundo trimestre.



“Lo que más ha crecido en precio son los productos frescos mientras que el producto de góndola creció por debajo del promedio de la inflación”, detalló Kulfas en declaraciones radiales.



Asimismo, explicó que “los productos frescos tienen que ver con los costos de logística, de mantenimiento porque muchos dependen de la cadena de frío y de la producción que está atomizada en pequeños productores y no hay grandes jugadores”.



“Esto requiere de una atención y análisis especial donde debemos abordar el problema de una producción a mayor escala, pero por ahora, no vamos a incluirlos en el programa de Precios Cuidados”, indicó.



En ese contexto, también comienza a regir una canasta de proximidad de 60 productos que estará en todo el país en los comercios de cercania, aunque con valores más elevados que Precios Cuidados.