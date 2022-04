Bruno Mars dio la bienvenida a la edición 64 de los Grammy al interpretar su canción ‘777’ lanzada hace cuatro meses del disco ‘Silk Sonic’. Y fue una ceremonia que tuvo de todo, alfombra roja a full y la palabra del Presidente de Ucrania

Mejor Álbum Pop vocal: Olivia Rodrigo La cantante Olivia Rodrigo se llevó otro premio en los Grammy 2022. Ganó el Mejor álbum pop vocal. El reconocimiento se lo dedicó a sus padres

Mejor Álbum de R&B en Grammy 2022: ganó la inclusión ¡Ganó la inclusión! La ganadora a la categoría de ‘Mejor Álbum de R&B’ fue para ‘Heaux Tales’ de Jazmine Sullivan, quien dedicó el premio a las mujeres negras

Mejor Interpretación de Rap Por Mejor Interpretación de Rap -Baby Keem se llevó el “Family Ties para los Grammy 2022 se la llevó gramófono. Agradeció a todas las personas que lo han formado como profesional y hombre

Mejor Nuevo Artista en Grammy 2022: Olivia Rodrigo Apoyar a los nuevos talentos es indispensable en el rubro musical, por ello no podía faltar la categoría a Mejor Nuevo Artista en los Grammy 2022. Olivia Rodrigo, quien tiene muchas nominaciones esta noche, fue la ganadora.

Mejor Álbum de Country Mejor Álbum de Country fue para ‘Starting Over’de Chris Stapleton.

Canción del año en los Grammy 2022 La canción del año en los Grammy 2022 es para ‘Leave the Door Open’ de Silk Sonic.

Mejor Álbum Vocal de Jazz El ganador del Mejor Álbum Vocal de Jazz fue ‘Songwrights Apothecary Lab’.

Mejor Performance Pop Solitario A Mejor Performance Pop Solitario en los Grammy 2022 se lo llevó Olivia Rodrigo por “Drivers license”

Mejor Álbum de Música Infantil El Mejor Álbum de Música Infantil fue para ‘A Colorful World’de Falu

Grammy a productor del año de música no clásica Jack Antonoff recibió el premio a productor del año por música no clásica en los Grammys 2022

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional en los Grammmy 2022 se lo llevó ‘Love For Sale’de Tonny Bennet y Lady Gaga

Mejor Álbum de Rap en Grammy 2022 En los Grammy 2022 se llevó el premio a Mejor Álbum de Rap ‘Call Me If You Get Lost’de Tyler

Mejor canción de rap en Grammy 2022 La Mejor canción de rap en Grammy 2022 se lo llevó “Jail” de Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina.

Mejor interpretación de rap melódico Los ganadores a Mejor interpretación de rap melódico es para “Hurricane” de The Weeknd, Lil Baby, Kanye West.

Mejor Interpretación de R&B Tradicional Mejor Interpretación de R&B Tradicional es para H.E.R con ‘Luchar por ti

Mejor canción de rock en los Grammy 2022 Mejor canción de rock en los Grammy 2022 es para Foo Fighters por ‘Waiting On A War’

Ganadores en la categoría country Mejor Actuación de Dúo/Grupo Country – ‘Younger Me’ Brothers Osborne

Mejor Actuación solista Country – ‘You Should Probably Leave’ Chris Stapleton Mejor Canción Country: ‘Cold’

Mejor Composición Instrumental para una película o televisión: ‘Soul’

Ganadores de la categoría de Jazz Mejor álbum de audio inmersivo: ‘The American Soldier’, de Jim R. Keene & The United States

Mejor álbum instrumental de Jazz: ‘Skyline’

Mejor álbum de la nueva era: ‘Divine Tides’, de Stewart Copeland y Ricky Kej

Mejor arreglo, instrumentos y voces: ‘To The Edge Of Longing (Edit Version)

Mejor álbum de teatro musical: Abigail Barlow & Emily Bear Mejor banda sonora recopilatoria para un medio visual: The United States Vs. Billie Holiday’

Mejor composición instrumental: Eberhard Mejor banda sonora para un medio visual: Jon Batiste y Trent Reznor

Mejor canción escrita para una película: All Eyes On Me Mejor álbum de World Music: Mother Nature