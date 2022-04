Paula Inés Seminara (45), la argentina nacida en La Matanza que hace un cuarto de siglo protagonizó casi en secreto un romance de casi un año y medio con el reconocido cantante español Joaquín Sabina, acaba de lanzar un libro en el que cuenta su historia.

El martes 28 de marzo, rodeada por sus seres queridos, la hincha fanática de Boca presentó en sociedad su primera obra literaria en el ‘Bar & Café Cultural Bien Bohemio‘, de la Ciudad de Buenos Aires.

La novela autobiográfica de la actual contadora, coach, madre de dos hijos e hincha fanática de Boca se llama ‘De González Catán en colectivo’, en referencia a aquellos largos recorridos que hacía desde su casa hasta la Bombonera para alentar al club de sus amores. En eso estaba cuando imprevistamente enamoró al español.

“El título trata del viaje y la historia de Paula, que es el personaje y soy yo. Encierra eso. De González Catán, ¿a dónde? Es como que cerraba la historia porque es el viaje de mi vida. Recuerdo las experiencias vividas hace un tiempo atrás y, también, lo que se vio en la canción. Es una novela autobiográfica“, explica la autora.



Paula Seminara en la presentación de su novela, en un bar cultural porteño. Foto: gentileza Paula Seminara.

La denominación de la obra es inevitablemente referencial a un pasaje del estribillo de ‘Dieguitos y Mafaldas‘, la canción que Sabina le dedicó a aquellos años de amor con Seminara.

En ese tema, el español cuenta la historia de cómo ella iba a la cancha y, a lo largo de los versos, relata una divertida faceta de una parte de la relación con Paula, la musa inspiradora.

A diferencia de lo que ocurrió por aquel entonces cuando salió el popular tema, la ex vecina de González Catán no sólo se inspiró en sus vivencias con el músico europeo para escribir su libro, sino que apeló a todas sus experiencias de vida.

Un viaje que realizó a España hace un tiempo -asegura Paula- fue clave para comenzar a darle forma a su primera obra.

“Fui conectado los momentos y recuerdos, y me fue llevando a todo el camino que fui haciendo en Boca con la dirigencia y militancia, y también la parte de mujer. Son caminos distintos que en algún punto se cruzan. Eso está contado en forma de novela. Voy reflexionando sobre el amor, las experiencias de vida y qué hace una mujer para llegar a donde quiere“, señala.



Paula en el lanzamiento de su libro, junto al ex futbolista Norberto Madurga. Foto: gentileza Paula Seminara.

Y respecto al contenido del libro, añade: “Paula es un personaje que existe y es real. Se muestra siendo vulnerable, sin esconder cosas y auténtica con mi modo de vivir la vida, arriesgándome. Lo hice con mucho compromiso, respeto y amor. Me brindé al 100%. Espero que puedan disfrutar el resultado”.

Lógicamente, en ‘De González Catán en colectivo’ hay claras referencias al romance con Sabina, como la publicación de algunas cartas inéditas que hace 25 años se enviaban. “Fue una relación corta pero intensa“, dice la mujer.

“El fue parte de mi vida, pero la novela no se basa en esa relación. Tengo una vida y un camino independientemente de esa historia. Eso también me llevó a hacer el libro: despegarme un poco de ser ‘la ex de’. ¿Siempre la mujer tiene que estar detrás de un hombre? Es un poco también el planteo del libro. No reniego de mi relación, no es que no me dio nada. Me dio y aprendí muchísimo. Fue fundamental en mi vida, pero terminó. Van a descubrir una Paula que no conocen”, remarca.



Seminara con los colores de Boca en un viaje a España en el que empezó a pensar en escribir su historia.

En el evento de presentación del libro, Paula les firmó y dedicó ejemplares a los invitados e invitadas, dialogó con sus seres queridos, regaló y recibió abrazos y sonrisas, se tomó fotos con los presentes y hasta recibió sonriente -y con un coro generalizado- una versión de ‘Dieguitos y Mafaldas’ en tango.

“La cancha es mi lugar en el mundo y sigo yendo, pero ya no en colectivo. Guardo los mejores recuerdos porque eran casi dos horas de viaje y todo lo que se vivía a medida que subían los hinchas al colectivo era increíble. Pude transmitirle la pasión por Boca a mis hijos, me veo reflejada y es maravilloso”, concluye la autora.

El romance, 25 años antes

Cuando apenas era una veinteañera y vivía en González Catán, partido de La Matanza, Paula Seminara se convirtió, en gran parte, en la responsable de la simpatía que Joaquín Sabina siente por Boca. Y también, de haberlo hecho conocer las calles del Oeste, que se haya vuelto a España con el corazón roto y de que en medio de esa vorágine haya encontrado en ella una musa inspiradora única.

En 1998, el cantautor grababa su disco ’19 días y 500 noches’ en Argentina. Fue durante ese período cuando consolidaron su relación.

La joven Paula, de 19 años, había comprado entradas para ir a verlo con su novio, pero una semana antes del show se separaron y ella decidió ir con una amiga.

“Me llamó mucho la atención que un español cantara el tango ‘Mano a mano’. Fuimos al hotel para que nos firmara un autógrafo, pero no estaba. Volví al día siguiente y le dejé una carta diciéndole que había disfrutado mucho su recital y que me gustaría volver a verlo”, recordó ella hace un tiempo.

A la semana, Sabina la invitó a su show, fueron a cenar y poco tiempo después viajaron a Villa La Angostura. El romance había comenzado y la inspiración hacía estragos en forma de notas musicales y letras. Es que ‘Dieguitos y Mafaldas’ cuenta la historia de cómo Seminara iba a la cancha, y a lo largo de los versos relata la historia de amor.



El cantante español junto a la entonces chica de González Catán que lo enamoró.

“Nos llevábamos casi 28 años, pero nos complementábamos. Nunca fuimos juntos a La Bombonera, pero íbamos a ver los partidos a bares de San Telmo“, contó Paula, quien también viajó con el cantante a la presentación del disco a México y España en 1999.

El estribillo de la obra del artista español -que en su versión en vivo de 2015 tiene nueve millones de reproducciones- menciona a la localidad matancera y al tradicional colectivo 86, ramal por Laguna, al que subía Paula para ir a alentar al Xeneize.

Según trascendió, fueron varias las veces que Sabina pisó González Catán para visitar a su novia de entonces. Solían ir a comer a ‘Pepote’, una pizzería del barrio ubicada en la avenida José Eguiza.

Uno de los recuerdos más divertidos fue el cumpleaños 21 de Paula. “Joaquín y mi papá cantaron desde las 10 de la noche hasta al amanecer sin parar. En mi casa entraban y salían vecinos a cada rato. Fue una noche muy especial”, relató hace unos años.



Paula, fanática de Boca, le contagió su pasión al cantante español.

“És una persona con mucha sensibilidad, afectivo y cariñoso. Nos queríamos mucho, pero llevábamos dos vidas muy diferentes y hoy me doy cuenta de que cometí ciertos errores que lo lastimaron“, dijo Seminara, quien a raíz de la trascendencia de ese noviazgo hecho canción comenzó luego a incursionar en el mundo Boca creando la filial de La Matanza.

“Dieguitos y mafaldas”

Veinte años cosidos a retazos

De urgencias, disimulos y rutinas

Veinte años cumplidos en mis brazos

Con la carne del alma de gallina

Veinte años de prí­ncipes azules

Que se marchaban antes de llegar

Veinte tangos de Manzi en los baúles

Veinte siglos sin cartas de papá

De González Catán, en colectivo

A la cancha de Boca por Laguna

Va soñando, hoy ganamos el partido

La niña de los ojos de la luna

Los muchachos de La 12 más violentos

Cuando la junan en La Bombonera

Le piden a la Virgen de los vientos

Que le levante a Paula la pollera

Veinte años de mitos mal curados

Dibujando Dieguitos y Mafaldas

Veinte vidas hubiera yo tardado

En contar los lunares de su espalda

Le debo una canción y algunos besos

Que valen más que el oro del Perú

Sus huesos son sobrinos de mis huesos

Sus lágrimas, los clavos de mi cruz

​De González Catán….

Alguna vez le harán un monunento

Los de la barra brava a mi bostera

Y una ermita a la Virgen de los vientos

Que le levanta a Paula la pollera

De Gonzalez Catán a Tirso de Molina

¡Qué trají­n!

De España a la Argentina

¡Qué meneo!

¡Qué vaivén!, ¡qué ajetreo!

¡Qué mareo!, ¡qué ruina!

​​¿Y por culpa de quién?

​Del amor de una mina

¿​Y total para qué?

​Si al final se rajó con un pibe

Que le prohí­be a mi ex

Ir a verme al Gran Rex

Cuando estoy de visita

No sea que Paulita se ponga a llorar

Al oí­r su milonga

No sea que a Paulita le de por bailar

Al compás de la conga

Y vuelva enfermita a González Catán

Y no se reponga

Y se ponga más loca que lo habitual

¡Bendita pollera!

Menuda bandera para una canción

¡​Y qué delantera!

Aquel año Boca salió campeón

En la Bombonera

Ninguna bostera se puede quejar

Aunque le sobre razón

Si pinta remeras en el corazón

¡Y con las caderas!

Le toca a Palermo tocar el balón

La Doce se altera

Le toca al gallego tocar este son

Para una bostera

El año en que Boca salió campeón

En la Bombonera.