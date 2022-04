Los afiches en la calle con todas las letras: Lali Espósito vuelve a los escenarios luego de tres años. ¿Cuándo? El 23 de junio en el Luna Park.

Mientras la rompe en plataformas con millones de reproducciones de sus recientes lanzamientos Disciplina, Diva y Como tú, la estrella argentina anunció su próximo show en Buenos Aires.

Reconocida como una de las artistas más destacadas del pop latino, Lali Espósito, la diva pop, aprovechará el Luna para dar comienzo a su nuevo Tour Disciplina. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticket Portal, a partir de las 20 horas de este lunes 4 de abril.

El Disciplina Tour, según se anuncia, “será la oportunidad de a una Lali renovada, con la energía que la caracteriza lista para interpretar nueva música y repasar su trayectoria musical”.



Lali Espósito, ya recibida de diva pop. Foto EFE

Novedades musicales

Sobre su nueva música, Lali dijo: “Las canciones irán por el estilo de las presentadas, con la fusión de aires noventeros y ese house del 2000 que me fascina. Son canciones para pasarla bien y que conecten con el baile y la expresión”, detalla. “Estoy muy contenta: sigue teniendo mi esencia, pero mezclado con algo nuevo”.

Tras cuatro álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, Espósito logró trascender en la industria musical afirmándose como “una de las líderes femeninas del pop latino”. Contando con millones de fanáticos a nivel mundial, se posicionó en listado de Billboard y logró posar la en la portada de revistas como Marie Claire, Vogue Latinoamérica, Galore, Elle, Billboard y más.

Alternando su carrera musical con la actoral, Lali actualmente es una de las figuras protagonistas del éxito español Sky Rojo, que se ve por Netflix, y viene de formar parte del destacado jurado de La Voz Argentina, en 2021.

En la serie interpreta a una prostituta que escapa de su proxeneta y se encuentra en una carrera entre la vida y la muerte por evitar ser capturada por sus sicarios.

También será conductora

Asimismo, nuestra inquieta artista junto al actor español Miguel Ángel Muñoz serán los encargados de conducir la gala de los Premios Platino que se celebrarán en Madrid el 1° de mayo.



Lali Espósito también será presentadora en la gala de los Premios Platino, en mayo en Madrid. Foto Instagram

Los Platino, que reconocen la mejor producción audiovisual de la industria de habla hispana y portuguesa, darán a conocer las nominaciones próximamente, según informaron los organizadores a través de un comunicado.

De esta manera, Espósito y Muñoz se unen a la nómina de figuras que condujeron la gala de los premios Platino como Natalia Oreiro, Imanol Arias y Santiago Segura, entre otros.

Lali arrancó su carrera artística en 2003 con diferentes envíos televisivos como Rincón de Luz, Floricienta, Esperanza mía, Sandro de América y Chiquititas. Su papel en En Casi ángeles coincidió con el comienzo de su carrera de cantante como integrante del grupo musical Teen Angels .

Su primera aparición en televisión, allá lejos y hace tiempo, fue en 1998, cuando solo tenía siete años, en el programa infantil Caramelito y vos.

“Creo que mi vida siempre ha sido mágica e impredecible. Me gusta eso. No se cuál hubiera sido esa vida normal que no tuve. De verdad abrazo mis experiencias tal cual fueron. Me han hecho ser la persona que soy hoy. ¡Con mis cosas buenas y malas, claro! Pero una vida increíble sin duda…”.

WD