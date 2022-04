En la Gala de Eliminación de este domingo 3 de abril, María del Cerro fue expulsada de MasterChef Celebrity (Telefe, domingos a las 22.30 y lunes a jueves a las 22.45).

“No me lo esperaba. Cualquiera se podía ir, pero la verdad que no me lo imaginaba”, señaló la actriz y conductora al conocer al decisión del jurado.

“El jurado me enseñó mucho. Aprendí de mis errores y de las cosas que me dijeron. Fueron tres maestros para mí. Me llevo un gran aprendizaje de todos ustedes”, agradeció Mery, a pura lágrima.

Muy emocionada, Mery siguió sobre su paso por MasterChef Celebrity: “Estoy muy contenta, de verdad. Fue un desafío muy grande y lo tomé con esa responsabilidad”.



María del Cerro se despidió de “MasterChef Celebrity”.

La noche comenzó con el desempate entre Juariu y Denise Dumas, quienes acumularon dos estrellas a lo largo de la última semana. El desafío consistió en hacer, en apenas ocho minutos, un postre trifle.

La más destacada por el jurado fue Denise, que subió al balcón y se convirtió en la primera semifinalista del certamen.

Luego, los participantes debieron realizar un plato que cuenta con hueso de tuétano (caracú) como ingrediente principal.

Mery Del Cerro preparó un hueso de tuétaro con almendras, perejil, cebolla morada, puré de berenjenas y pan de ajo.

Luego, Mica Viciconte presentó hueso de tuétaro, bocaditos de polenta, ensalada de endivias, salsa de mostaza, pan con hierbas y queso.

Por su parte, Juariu llamó a su plato “Lo que queda de mí”. Y consistió en una polenta blanca con hongos, cebolla morada, trozos de tuétano, huevo y tostadas con tomillo.

Y Fonzi realizó un hueso de tuétano con papas, crema de espinaca, castañas de Pará y crackers integrales.

¿Quiénes siguen en carrera?

Con la eliminación de María del Cerro, el final de la tercera edición de MasterChef Celebrity está cada vez más cerca. Solo quedan cuatro participantes en competencia por el premio mayor.

Ellos son: Tomás Fonzi, Micaela Viciconte, Denise Dumas y Vicky Juariu Braier.

Todos ellos buscarán quedarse con el trofeo de campeón y el premio económico de 1.500.000 pesos.

Denuncia contra Mica Viciconte, ¿hizo trampa?

La participante enfrenta una fuerte pero infundada denuncia mediática en las instancias finales de MasterChef Celebrity.

Sucede que se viralizaron varias capturas de chats en donde se la acusa de tener conocimientos culinarios profesionales



Mica Viciconte pisa firme en “MasterChef Celebrity”. Captura TV

Estefanía Berardi mostró al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10) las conversaciones de WhatsApp entre dos mujeres que aseguran conocer a la profesional que le otorgó un “título profesional en pastelería y en gastronomía” a Viciconte.

“Hay una grave denuncia contra Micaela, que la puede perjudicar mucho en MasterChef ahora que es la final, porque parecería tiene un título profesional en pastelería y en gastronomía. Dicen que hizo un curso en Mar del Plata cuando vivía ahí”, explicó Berardi.

Sin embargo, no existe tal polémica. Es que, según pudo saber Clarín, no corren las mismas reglas para los concursantes de MasterChef tradicional respecto a los de la edición famosos. Incluso, antes de arrancar el programa, estos últimos toman clases en la Escuela de Cocina Mausi Sebess.

Además durante las grabaciones, a los participantes se les suman algunas clases con productores gastronómicos para perfeccionar técnicas, como por ejemplo: saber el punto exacto del merengue.

