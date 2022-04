“Harvest Moon”, de Alfred Oliveri.



Con más de 30 años en el mundo del espectáculo, Alfred Olveri es recordado por el público por sus incursiones en radio y tele, pero pocos saben de su prolífica carrera como director de cine. Con su productora House of Chef, desde 2018 realizó cuatro films que narran historias alrededor del mundo culinario, y se encuentra rodando un quinto largometraje. Sus tres primeras películas se presentaron en prestigiosos festivales como los de San Sebastián y Cannes y se encuentran disponibles para toda Latinoamérica en la plataforma Star+, que podés ver por TELECENTRO. Con “Harvest Moon”, su cuarto film, el director llega al Festival de Málaga y al Festival de Sonoma.



El pasado 21 de marzo el director estrenó “Harvest Moon”, en el Festival de Málaga, donde en el 2020 se alzó con el premio del público a mejor largometraje con “Purity”, en la sección oficial Cinema Cocina 2020. Además, los días 24 y 27 de marzo el film formó parte del reconocido Festival de Sonoma que se realiza en California. Sonoma se encuentra enclavado en Napa Valley, capital del vino en USA. Por eso no es casual la participación de “Harvest Moon” en el festival, ya que se adentra en el mundo del vino. En ella, los protagonistas emprenden un viaje por vendimias de España, Argentina y Uruguay.

Además, esta semana el director argentino comenzó el rodaje de su próxima película. Este nuevo film está protagonizado por la pareja más influyente de la gastronomía mundial: Virgilio Martinez, responsable del restaurante Central ubicado 4° en el ranking mundial y 1°en el latinoamericano, y Pía León, su pareja, que acaba de ser nombrada como mejor cocinera del mundo 2020. La película se filmará en Lima, Perú, y recorrerá distintas regiones como el Valle Sagrado y la Amazonia, donde se asienta el trabajo de Virgilio.



SINÓPSIS DE SU PELÍCULA HARVEST MOON:

El film se adentra en el mundo del vino a partir de la historia de la familia Michelini- Muffato,unos wine makers muy particulares. En ella, los protagonistas emprenden un viaje por vendimias de España, Argentina y Uruguay. Está película cuenta con la producción de Pablo Bossi y es una coproducción entre los tres países.



SOBRE ALFRED OLIVERI:

Lleva más de 30 años en el mundo del espectáculo, desarrollando actividades en radio, teatro, cine y tv. Desde su productora GlamoramaTV desarrolló formatos para Telefé, El Gourmet y América entre otros. Desde su plataforma House of Chef ha desarrollado series de tv, largometrajes documentales y contenidos digitales sobre historias alrededor del mundo culinario.



