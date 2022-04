Foto NA.

Boca debuta en el Grupo E de la Copa Libertadores en su visita a Deportivo Cali de Colombia, en un partido en el que el entrenador Sebastián Battaglia no podrá contar con varios jugadores importantes.



El encuentro se juega desde las 21:30 en el estadio Deportivo Cali, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, asistido por sus compatriotas Tulio Moreno y Jorge Urrego, mientras que será televisado por Fox Sports.



Battaglia deberá reemplazar a los futbolistas suspendidos tras los incidentes del año pasado frente a Atlético Mineiro de Brasil: se trata de Diego González, Sebastián Villa, Cristian Pavón, Javier García, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo. Además, en relación al equipo que viene de empatar 2 a 2 con Arsenal de Sarandí por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, el técnico tampoco tendrá a disposición al mediocampista Guillermo “Pol” Fernández por un problema muscular.



Deportivo Cali, por su parte, llega después de igualar 0-0 con Deportes La Equidad como visitante por el torneo local, donde se ubica decimoctavo de 20 conjuntos, luego de cosechar 12 puntos de 42 posibles. Entre los once, el elenco colombiano tendrá algunos conocidos en el fútbol argentino, como Guillermo Burdisso y Agustín Vuletich, además del ex delantero de River Teófilo Gutiérrez.