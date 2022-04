Una joven mexicana canceló la boda de sus sueños tres meses antes cuando descubrió el terrible secreto que su novio guardaba en la computadora del trabajo, pero aunque ella afirma que se sintió destrozada, muchos consideran que se salvó de un mal matrimonio.

La mujer de 25 años dijo que estuvo planeando su boda por mucho tiempo, pero que un mal jueves, descubrió una extraña carpeta en la computadora de su prometido y entonces su mundo se derrumbó, porque el hombre al que quería resultó no ser quien ella pensaba, precisa The Sun.

En TikTok, la joven ha hecho una especie de diario sobre su ruptura y en un primer video explicó que sólo faltaban tres meses para la tan soñada boda y ya habían mandado las invitaciones pero que todo se arruinó cuando usó la computadora para guardar su currículum, pues cuando lo buscó en la carpeta de descargas, halló fotos de sus propias hermanas y las compañeras de trabajo de su novio.

Entonces ella lo increpó y su prometido no lo negó: “Dijo que miraba las fotos de mis hermanas y otras (mujeres) en el trabajo y se las imaginaba desnuda porque ’estaba aburrido’, y que (además) le emocionaba hacerlo”.

La joven, identificada como María, contó en su cuenta de TikTok que su novio había entrado a las cuentas de redes sociales de sus hermanas y sus compañeras del trabajo y había copiado sus fotos sin permiso para usarlas “con fines pornográficos”, lo cual constituye acoso, dijo.

Cuando vi todas las cosas terribles que mi ex prometido estaba haciendo le dije que si no buscaba ayuda, la próxima vez lo vería en un registro público de agresores sexuales. Me contestó afirmando que ya lo sabía. Nunca olvidaré eso”, publicó la chica en otro video.

Usuarios afirman que se salvó

María ha publicado varios videos breves en los que relata que después del desengaño ha acudido a terapia y que eso la ha ayudado. Además, dijo que ahora ya le quedó claro que el mentiroso no empezó a serlo cuando la conoció, sino desde antes, por lo que ella no debe sentirse culpable y no debe permitir que eso que él hizo la afecte más.

Tras conocer su triste historia, muchos usuarios se mostraron solidarios con ella. Si bien María se sentía destrozada, algunos le han comentado en sus videos que tuvo mucha suerte y que se salvó de un hombre mentiroso; además de que tras su hallazgo, también logró salvar a las mujeres que eran acosadas y observadas por su ex prometido.

“Él podría haber hecho algo más si te hubieras callado con la esperanza de salvar tu relación”, le escribió un usuario, mientras que otro le deseo una pronta sanación a su dolor, a la par que le escribía que afortunadamente “había esquivado una bala”.