El presente laboral de Diego Peretti es exitoso por donde se lo mire. Protagoniza Inmaduros en teatro junto con Adrián Suar, la obra más vista de la cartelera. Comenzó a filmar la segunda temporada de El Reino, una de las series más explosivas de Netflix el año pasado, y por si todo esto fuera poco, se anunció el regreso de Los Simuladores en formato de película durante 2023, para proyectar en los cines al año siguiente.

Con todos esos matices Cecilio Flematti lo entrevistó para su programa Vitamina Ce (Radio Colonia, lunes a viernes a las 17), aunque más allá de hablar sobre su trabajo en la ficción, sorprendió una declaración del actor con respecto a su estado de ánimo como argentino, que era la consigna del día y sobre lo que opinaban los oyentes.

“Después de la pandemia vinieron un montón de ofertas de trabajo y estoy ordenando el calendario como para poder hacer todo porque son todos proyectos muy lindos. Me llaman para proyectos que me gusta hacer y los tomo como verdaderos desafíos”, arrancó el reconocido actor.



Adrián Suar, Lionel Messi y Diego Peretti, el día que el Diez fue a ver la obra “Inmaduros”.

Por otro lado, Peretti colocó a la profesión del actor, con respecto a la de los médicos u otras actividades de las que dependan vidas, en su justo lugar. Reavivando así una discusión que había surgido durante la pandemia, acerca de quiénes eran indispensables y quiénes no lo eran.

“Esta profesión no se puede decir que sea seria. Uno lo puede hacer seriamente, pero no es una profesión de la que dependan vidas humanas ni nada por el estilo. La profesión de psicólogo no la ejerzo más desde hace mucho tiempo, es como de otra vida. Tengo el título, está mi ejercicio de la psiquiatría pero podría decir que soy un ex profesional de la psiquiatría”, aclaró.

“La actuación es la que me dio de comer, la que me sostuvo económica y espiritualmente todo este tiempo. Es una profesión que me gusta mucho ejercer. Me encanta actuar y tuve la suerte de actuar en proyectos que me ponen muchos desafíos. Por eso me concentro mucho y me lleva toda mi atención”, manifestó Peretti, orgulloso por su carrera.



“Los simuladores” vuelven en formato de cine. Rodarán durante 2023 y el estreno será al año siguiente.

Acerca del regreso de Los simuladores, contó que “Se empieza a rodar en 2023. Desconozco si va a hacer en el primer semestre o en el segundo. Tenemos que arreglar las agendas con Damián (Szifrón), con Martín (Seefeld), con (Alejandro) Fiore y con (Federico) D’Elía para tener preparada la película en el 2024. Mientras que El Reino ya empezamos a grabar en estos días y terminamos dentro de tres meses aproximadamente”.

La democracia en peligro

“¿Cual es tu estado de ánimo como Argentino?”, le preguntó Flematti, siguiendo la consigna del día. “Acostumbrado… si fuera primerizo en estas crisis estaría muy mal. Pero es como ya es una forma de vida”, respondió el actor.

Aunque de inmediato hizo una reflexión que preocupó al conductor del programa y al resto del equipo: “Perdí un poco el enganché con todo lo que tenga que ver con la política, me descolgué un poquito de todo eso. Yo siempre fui una persona muy de tener opinión, pero me cansé un poquito y tengo las alertas nada más atentas a si el sistema democrático se pone en peligro“.

“Yo soy democracista, parece una cosa liviana, pero viendo el mundo no lo es para mi. Cuando yo vea que se ponga realmente en peligro la democracia, ahí voy a decir alguna cosa si me preguntan. Pero en esta coyuntura de crisis no hace falta hablar porque cualquier cosa que se diga es una estupidez con respecto a lo que ocurre”, agregó.

Entonces Flematti le preguntó si tenía miedo, o si a su criterio la democracia en Argentina está garantizada. “No, garantizada no está, por eso digo que soy democracista. Garantizada no está, los tiempos políticos en el mundo y en esta país sobre todo son muy vertiginosos”, analizó.

“Desde ya que hay bases bien solidas con las que adhiero y trato de defender. Pero también es cierto que la incapacidad prima y un cuerpo como es el cuerpo democrático si le pegás y le pegás y le pegás, va a sufrir mucho. No sé en que termina, pero va a sufrir mucho, esto es lo que hay que cuidar“, cerró su comentario, antes de pasar a otros temas.

