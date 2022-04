Jana Maradona, la hija de Diego Armando Maradona y Valeria Sabalain cumplió 26 años y lo festejó con todo en la provincia de Salta. Sinceridad total, la joven contó en sus historias de Instagram que, llegado un punto, la celebración se le fue de las manos. “¡Se descontroló todo!”, admitió en un video que compartió en dicha red social

Mirando a cámara, Jana empezó les dijo sus seguidores: “La verdad es que recién estoy reviviendo porque ayer… ¡se descontroló todo!”.

Luego, se dedicó a explicar cómo fue que un festejo que había comenzado de lo más tranquilo comenzó a levantar temperatura hasta llegar a un punto que le hizo decir a Jana: “No me acuerdo ni qué música pasaban, pero me parece que terminamos todos perreando”.



Sobre el principio de su celebración de cumpleaños, que coincidió con el viaje que ella está realizado en la capital salteña, la joven relató:

“Anoche empezó todo en Salta con un: ‘Tomate un vinito’. Chill. Después me fui a un bar a seguir tomando. Y crucé al hostel, porque estoy en un hostel, y me encontré con dos chicas, re buena onda y fuimos a las peñas, a un lugar donde está la peña del Chaqueño Palavecino…”.

Pero la vida le dio sorpresas… “Antes de eso, estábamos en la calle y, de repente, de un lugar, sale un montón de gente haciendo como un trencito y nos engancha a nosotras…”, contó, mientras mostraba el video en el que está, contentísima, junto a otras personas.

“Así empecé mi cumple. Gracias universo, corta”, se alegró Jana Maradona. Y añadió: “Maravilloso, realmente. Después fuimos a esta peña, más tranqui, y nos tomamos un tequila… ¡no sé por qué!”.



Pero la gran noche no terminó ahí. “Y después de esta peña, como si no hubiera sido suficiente, nos fuimos a un boliche -siguió Jana con su relato-. No me acuerdo ni qué música pasaban, pero me parece que terminamos todos perreando…”.

Pero lo que Jana no recordaba con precisión, sus compañeras de festejo se lo contaron en detalle unas horas más tarde. “Me las crucé a las chicas acá al mediodía, para el almuerzo, y me contaron que seguimos tomando más tequila… Así que en esa…“, siguió Jana en sus historias.

“Así arrancó Salta. ¡Impecable!”, se mostró contentísima la hija de Diego Maradona con lo vivido en el día de su cumpleaños.



Desde la cuenta de Maradona…

Entre las sorpresas que tuvo Jana en el día de su cumpleaños, figura la que recibió desde la cuenta oficial de su padre. “Feliz cumple, Jana”, se leyó en las historias de la cuenta de Diego Maradona. El texto estuvo acompañado por una foto de ella y El Diez, con un corazón.



Por su parte, Valeria Sabalain, la madre de Jana, también tuvo palabras de cariño para ella. En Instagram, escribió: “Te amo mi cielo!!! Qué el universo te llene siempre de amor y felicidad! Que los cumplas muy feliz”.



Jana replicó el mensaje de su mamá, y agregó: “Te amo con todo mi corazón, mami”. A continuación, publicó una foto donde se la ve junto a su madre y escribió una gran cantidad de veces “te amo”.



