Leonardo Cositorto, jefe de Generación Zoe acusado de estafa fue detenido en las últimas horas en República Dominicana, luego de estar casi dos meses prófugo de la Justicia. Entre sus presuntas víctimas se encuentra Gaby González, conocido por interpretar a “Rosita” en Pasión de Sábado, quien le entregó dinero al empresario capturado a modo de inversión, y jamás lo recuperó.

Gabriel se enteró de la detención del ideologo de la generación Zoe a través de los medios de comunicación el lunes, justo el día de su cumpleaños, un regalo inesperado que lo acerca un paso más a recuperar todo lo que invirtió en la empresa que finalmente habría terminado siendo una suerte de esquema Ponzi.





“Me parece bárbaro, estupendo”, celebró en diálogo con Teleshow, y contó que su abogado, Mario Baudry, sigue de cerca la causa: “Está tratando de recuperar mi auto, el dinero que se me debe. Estoy a la espera de lo que diga la Justicia”.

“Todo lo que la Justicia haga para aclarar lo ocurrido me pone feliz por qué a mí, en lo personal, también me dejó en una situación horrible”, dijo González, quien también admitió que, en su momento, estuvo “medio bajón”. No obstante, pero se mostró confiado: “Esto se va aclarar y Dios quiera que cada persona recupere lo suyo”.

Mario Baudry le explicó dijo a este sitio que están haciendo “los trámites del reclamo de su plata y de su auto”, y que si en diez días González no recupera lo que le corresponde, como le prometieron, efectuarán la denuncia pertinente. “Mandamos las cartas documento e hicimos las actas de certificación. Hasta hace ocho días hablábamos con una persona que no nos atendió más. El viernes se vence el plazo de entrega y ahí se configura la estafa o abuso de confianza”, indicó el abogado.

“Gabriel no está en la causa de Córdoba porque nunca participó de la empresa. Solo lo contrataron en algunas oportunidades entre octubre y diciembre para hacer animaciones, y después no lo contrataron más”, agregó Baudry, según reflejó el portal de Teleshow.

El recientemente capturado Cositorto está acusado de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, en una causa por la cual ya están presos su segundo, “Max” Batista, y su contador, Norman Próspero. Continúa prófugo el llamado “director legal” del grupo, el ex juez y fiscal Héctor Luis Yrimia, que dejó la Argentina a fines de 2021.

Los investigadores de la división Interpol de la Policía Federal Argentina lograron capturarlo gracias a las transmisiones por Zoom y Youtube que el acusado continuó haciendo desde la clandestinidad. A su vez, Cositorto es investigado por el juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo por un presunto lavado de dinero millonario.