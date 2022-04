Foto: NA

Desde este lunes, Estados Unidos ya no permite a Rusia pagar a sus acreedores de deuda soberana desde las cuentas que el Gobierno de Vladímir Putin mantiene abiertas en bancos estadounidenses, informó hoy una fuente del Departamento del Tesoro a la agencia efe.



“Desde ayer, el Tesoro de EE.UU. no permite ningún pago de deuda en dólares desde las cuentas del Gobierno ruso en instituciones financieras estadounidenses. Rusia debe elegir entre gastar las valiosas reservas que le quedan en dólares, usar nuevos ingresos o ir a la bancarrota”, indicó la fuente del Gobierno estadounidense.



El objetivo de esta medida es seguir quitando recursos a Moscú para financiar su invasión de Ucrania, así como generar incertidumbre y problemas para el sistema financiero ruso, de manera que Rusia rinda cuentas por el coste humano y material de la guerra.



Desde que los rusos empezaron la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, las reservas en dólares que el Banco Central de Rusia tiene en instituciones financieras de EE.UU. permanecen bloqueadas, pero sin embargo se había estado permitiendo su uso para pagar el vencimiento de cupones de deuda soberana denominada en dólares.



Según contó a Efe la fuente del Tesoro, eso cambió el lunes, cuando el Gobierno estadounidense también ordenó terminar con ese tipo de operaciones.



La fecha no fue elegida al azar, sino que coincidió con la llegada del mayor pago que Rusia debía realizar a sus acreedores desde el inicio del conflicto, incluyendo más de 550 millones de dólares como retorno del principal en un bono que ya alcanzó la madurez. Con información de EFE