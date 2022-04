Victoria esta de vuelta en el país y contó la verdad sobre su separación.

“La fama marea. El dinero marea. Y a mí me mareó de tal forma que me alejó de quien quería ser. Me puso en un mundo que no era el mío. Siempre fui una mujer simple, de una familia humilde. Y de repente me topé con un universo distinto. Con gente distinta. Con situaciones y oportunidades que no había vivido nunca”, dijo en una entrevista.





“Al principio la alta sociedad y el lujo te obnubila. Trataba de pertenecer, pero no lo lograba. Desde el momento en que tenés choferes para todo, no manejás más. No hacés un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje. Llegué a tener tantos guardaespaldas que nadie se me podía acercar. Esa no era mi vida. Esa no era yo. Ni era feliz. Y empecé a caer”, agregó.

“Un día, instalada en Estados Unidos, me miré al espejo y no me reconocí. No tenía nada. Mis amistades desaparecieron. No había nadie que me ayudase. No podía controlar el pánico y me despertaba en medio de la noche. Ya no era una vida que pudiese disfrutar”, reflexionó.

“La pérdida de mi familia. La situación con los animales… Y todo eso que había sabido construir, como mujer, como profesional, con orgullo, por haber venido de un lugar humilde, se iba. Mi nombre se convirtió en mala palabra. Perdí mi afinidad con la gente. Me odiaban. Y luego supe que no era la víctima de nada. Pero lo que más me pesaba era saber cómo iban a verme mis hijos el día de mañana. Qué imagen tendrían de mí”, reveló sobre los motivos que la llevaron a separarse de Garfunkel.

Su relación con el empresario comenzó cuando ella tenía 25 años, y por eso atribuye sus errores a su falta de madurez. “Era una nena. Empecé a perder mi propia independencia, pasé a no entender nada de nada y ese mundo me mareó”, recordó.

“Durante cuatro años de depresión, no he tenido ningún tipo de ayuda emocional. De alguna manera la ayuda salió de mi ser. Una capacidad que me ha mantenido absolutamente lejos de cualquier tipo de excesos, ni drogas, ni pastillas, ni estimulantes de ningún tipo. Fue esa voluntad natural lo que permitió que pudiera recrearme”, expresó Vanucci.