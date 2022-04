En medio del frente interno abierto con Cristina Kirchner, la dura advertencia que lanzó Axel Kicillof en las últimas horas no pasó desapercibida en el entorno del presidente Alberto Fernández. Aunque no fue recibido como un ataque directo, el raid mediático del gobernador bonaerense, quien en menos de 24 horas dijo que “en el Conurbano y el interior no da más la situación social” y que “el sueldo con los aumentos de los precios empieza a no alcanzar”, generó incomodidad ya que constituye el surgimiento público de un nuevo actor crítico a la administración nacional.

Hasta el momento, Kicillof había evitado sumarse a los reproches del kirchnerismo. Al menos jamás había tenido un tono tan duro. Lo que alimenta las especulaciones es que sus cuestionamientos ahora coinciden con el acercamiento que tuvo con el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, que se cristalizó con una foto el 24 de marzo y en una posterior actividad gremial.

Si bien la postura oficial de la Casa Rosada fue minimizar la intencionalidad de Kicillof y desde la Provincia aseguran que “no hubo ningún cambio” en el discurso del gobernador y que “desde hace tiempo viene diciendo que no hay margen para un ajuste”, en ambas filas admiten “diferencias” en el diagnóstico de la actualidad.

En el Gobierno respaldan el camino trazado por el Gabinete económico, sobre todo en momentos en los que Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo) resisten un nuevo embate de Cristina; y sostienen que gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se trazó un sendero para aliviar a los sectores más vulnerables.

Desde la Provincia, en cambio, no ocultan “diferencias” respecto al funcionamiento del equipo económico. Kicillof no lo dirá en público (al menos por ahora), porque entiende que ante la complejidad de manejar el Palacio de Hacienda el fuego amigo no suma en nada al Frente de Todos, pero por lo bajo y ante sus colaboradores ha planteado en más de una ocasión la necesidad de que entre todos los ministros que deciden sobre el área económica haya una homogeneidad en cuanto al rumbo y en las decisiones. Le gustaría, conceden quienes más lo conocen, un formato similar al que encabezó junto al ex secretario Comercio Interior, Augusto Costa, durante el tramo final del segundo mandato de Cristina.

“No es personal. Capaz las decisiones que toman cada uno de ellos (por los ministros del área) son buenas pero como son individuales y sin la coordinación suficiente, no terminan funcionando”, expone un dirigente que dialoga periódicamente con el mandatario bonaerense. La necesidad de “profundizar” las medidas para que la mejora de algunos indicadores tengan un impacto en el Conurbano y el interior bonaerense es un reclamo que se escucha cada vez con más intensidad en la gobernación.

Desde La Plata rechazan enfáticamente las especulaciones, niegan que Kicillof se sume a las voces que reclaman la salida de Guzmán, ya que el recambio del Gabinete “es una potestad del Ejecutivo”, pero sí afirman la preocupación por la situación social, en línea con lo expuesto por Kicillof.

“El sueldo con los aumento de los precios empieza a no alcanzar. Estamos en una situación muy delicada donde hay que reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas estatales de mejora de ingresos y administración de precios”, dijo Kicillof este martes en declaraciones a Radio 10.

Fue horas después de alertar respecto a que “en el Conurbano y el interior no da más la situación social”. “Cuando los precios de los alimentos empiezan a crecer tan fuerte, lo que se presentaba como un proceso de mejora salarial se empieza a poner en cuestión”, cuestionó en un claro mensaje al equipo económico.

Cerca del gobernador buscan bajar el tono a la polémica. “Es lo que viene diciendo desde hace tiempo. En la apertura de sesiones de la Legislatura dijo que tiene que quedar claro que no hay espacio para el ajuste y que será garante de que los vulnerables no sufran el ajuste”, explican.

Y remarcan que el vínculo de Kicillof con Fernández “no cambió”. “Hemos ido a todas las actividades que incumben al Presidente, hay muy buena onda”, indican. En rigor, la semana pasada se ausentó de la cumbre del Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner, donde Alberto F. apenas pudo reunir a tres gobernadores.

La reacción en el Gobierno

Mientras, en el Gobierno también buscaron relativizar la crítica de Kicillof y la enmarcaron en un contexto económico “difícil” post pandemia. “Lo que dijo es lo que vemos todos, lo que dijo el Presidente, de llegar primero a los más vulnerables y de parar la suba de los precios y subir los salarios”, afirmaron en Balcarce 50.

Además, dejaron trascender algunos gestos que, detallan, suele tener Kicillof: “Varias veces llamó para aclarar cuando una frase se malinterpreta”. Según pudo averiguar Clarín, no fue este el caso.

No obstante, reconocen que nunca se habían dado planteos tan explícitos por parte del ex ministro de Cristina. “Lo que nos faltaba era que nos pegara Axel (Kicillof)”, lamentó ante este diario una voz del área económica.

Con todo, pese a la buena sintonía, y al esfuerzo de la Casa Rosada, hasta los dirigentes albertistas más combativos -y enojados por las críticas- descuentan que la postura del gobernador seguirá en paralelo al vínculo de Alberto y Cristina.

“A los que se desmarcaron un poquito, los terminaron rayando. A Wado (de Pedro) le pegó Hebe (de Bonafini), a Gabriela (Cerruti) la escrachó Cristina el otro día, el próximo era Axel”, justifican.

Entre las necesidades de su gestión y el endurecimiento K, el gobernador hace un fino equilibrio. Al cabo, y aunque cerca suyo digan que “nadie piensa hoy en la reelección porque el que lo plantee y no le cambie la vida a la gente se va a comer un cachetazo”, sabe que depende del guiño de la vicepresidenta para buscar otro mandato.

Con una incomodidad: tiene en carrera a su propio jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, de estrecha relación con Máximo Kirchner.