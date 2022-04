Cinthia Fernández (33) no se quedó callada y le respondió con todo a Matías Defederico (32), quien la había acusado de incumplir con el pago de los impuestos de la casa que ocupa junto Charis, Bella y Francesca Defederico, las hijas que tuvieron en común.

“Esto es más de lo mismo. Ayer llegó la intimación de los impuestos. Yo sabía que había una deuda de ARBA porque él, una vez, me dijo que le habían embargado una cuenta, porque yo debía ARBA….“, comenzó diciendo la panelista en el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes 9.30).

“Y yo le dije ‘no, no. La casa es de los dos, debemos los dos ARBA’. El tema es que él no quiere pagar su mitad”, arremetió la bailarina en el programa que conduce Joaquín El Pollo Álvarez.



Matías Defederico vs. Cinthia Fernández, un enfrentamiento sin solución.

En tanto, sobre la deuda en sí, Cinthia agregó en un visible tono de enojo: “Si yo pago el total, las 600 lucas, me las reconoce Dios. Y no es la solución. Como no es la solución no pagar porque la casa es de mis hijas”.

Y acusó duramente a su ex, de quien está separada desde 2018 y con quien no mantiene una buena relación: “Yo quiero pagar, pero el señor se va haciendo cuentas por todos lados para evitar que lo sigan embargando“.

“La casa es de los dos. Esfuerzo de los dos. Un hogar es integral: esfuerzo de horas de trabajo, esfuerzo del cuidado de los chicos. Es un machirulismo que no me sorprende. Es asombrosa la manera de reinventar su violencia”, concluyó Fernández, cuestionando al exfutbolista de Independiente y Huracán, entre otros equipos.

Un tenso e interminable ida y vuelta

Todo este escándalo surgió el pasado martes cuando Cinthia se quejó públicamente por la atención que recibió en la oficina de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) del municipio de Escobar, provincia de Buenos Aires.

Indignada, había apuntado contra Defederico en las redes: “Un genio, un vivo, que debe 600 lucas (600 mil pesos) de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola, cosa que legalmente no podría pagar yo. Me encantaría cumplir con mi mitad y que él incumpla con su mitad”.

“Pero la solución tampoco es ir y pagarlo, porque si no paga la cuota alimentaria, imagínense para cobrarle el tema de los impuestos y ARBA…”, sentenció Cinthia en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Luego de recibir la intimidación judicial de embargo y al ser notificado de la deuda que tiene la casa que su ex ocupa con sus hijas, el exfutbolista la cruzó en las redes sociales.

“El que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”, aseguró Matías.



El durísimo posteo de Matías Defederico en respuesta a Cinthia Fernández. Foto Instagram.

“Si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, disparó Defederico.

Y concluyó con una frase fulminante que desencadenó el enojo de su ex: “Si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio”.

DD