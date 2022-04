Como cada vez que le tocó enfrentarlo, Teo Gutiérrez vivió un partido aparte contra Boca en la victoria 2-0 de Deportivo Cali ante el Xeneize, en la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores. El ex River, quien no solo jugó en el Millo sino que se define fanático del club de Núñez, terminó festejando a lo grande una victoria que deja a los colombianos en la primera posición de la tabla junto a Always Ready de Bolivia, que hizo lo propio ante el Corinthians, dando la pauta de lo que podría ser una clasificación disputada para todos.

Pero Teo no solo festejó por los goles del argentino Burdisso y Vasquez, también se dio el gusto de protagonizar una de las jugadas destacadas del encuentro cuando le tiró un hermoso caño a Oscar Romero, dejando desairado al creativo paraguayo. Y desde su botín salió el pelotazo que Agustín Rossi pifió fuera del área, acción que cambió el trámite de un partido que en el inicio había sido ampliamente favorable para la visita.

Teo festejó y su Cali, que pintaba para ser partenaire de brasileños y argentinos, ahora luce en la punta del grupo y con la ilusión de acceder a los octavos de final. Faltan cinco finales, y en una de ellas a Teo le tocará ir a la Bombonera, donde no pasará desapercibido. Mucho menos con el excéntrico look que muestra en esta nueva versión 2022.

La historia de Teo contra Boca

La relación entre Teo y el equipo de La Ribera no es de las mejores, se sabe. Y el cruce tienen varios antecedentes.

Con el de esta noche, el colombiano jugó 14 partidos contra Boca donde marcó solo dos goles y además sufrió tres expulsiones. Lo hizo con la camiseta de Racing, Lanús, River, Rosario Central, Junior y ahora Deportivo Cali. Pero sus mayores alegrías las gozó con la camiseta del Millo.



Teófilo Gutiérrez se tapa la nariz frente a la tribuna de Boca. Fue el 20 de noviembre de 2014. (Foto: Lorena Lucca)

Cuando jugaba en la Academia, fue expulsado en la Bombonera y le hizo gestos a la hinchada de Boca. Eso le trajo inconvenientes extradeportivos porque fue imputado por esa conducta: tenía para cumplir una pena de diez días de prisión o una eventual multa económica pero el deportista pidió hacer tareas comunitarias.

Con la camiseta de River, disputó un total de siete partidos de los cuales ganó tres, empató dos y tambien perdió dos. Y vio la roja en la ida de la recordad serie de 2015 que se definió con el recordado episodio del gas pimienta.

En Rosario Central tampoco faltaron los antecedentes. Luego de hacerle un gol, volvió a hacerle gestos a la tribuna y fue expulsado. Fiel a su estilo, Teo miró a la tribuna y se hizo la franja característica de la camiseta de River. Esta noche, en Cali, volvió a festejar.